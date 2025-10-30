Voilà une manière élégante et fort pratique d’entreposer vos couteaux de cuisine sans les endommager. Fabriquée au Québec avec du bois naturel d’érable ou de cerisier avec des aimants dissimulés, la barre permet aussi de fixer tous vos accessoires ferromagnétiques, comme vos clés.
Cet ensemble conçu en verre borosilicate, donc plus résistant aux chocs et aux écarts de température, combine élégance et fonctionnalité grâce à son joli design empilable. La carafe et le gobelet peuvent aller au lave-vaisselle sans problème. Offert en vert, rose et gris.
Fait de béton, d’eau et de pigments non-toxiques, ce chic ensemble de quatre sous-verres québécois est à la fois raffiné et ludique. Ils sont offerts dans une kyrielle de couleurs et peuvent aussi servir de porte-savon ou de dessous de plat.
@magazine_chatelaine Besoin d’inspiration pour vos cadeaux de Noël? Voici les tendances en 2024 selon @Etsy, la destination pour faire des trouvailles artisanales uniques. 🎄🎁 #noel #christmas #cadeaux #etsy cc @Dayna Isom Johnson ♬ son original - Châtelaine
À la fois utiles et adorables, ces crochets façonnés et peints à la main par une céramiste canadienne ne peuvent que relever le look de l'entrée ou de la chambre. Ils peuvent supporter jusqu'à cinq livres, donc autant un manteau qu'un sac.
Chaleur, confort et style. Cette couverture tissée à la main et faite de fibres d’alpaga 100 % naturelles offre tout ça. Elle est offerte dans six designs dominés par des nuances de terre et de sable. Silk&Snow vient sinon de lancer une collection de literie gaufrée un peu moins chère qui semble tout aussi confortable.
C’est nous ou les designs des boîtes de mouchoir n’ont pas été mis à jour depuis 20 ans ? Fabriqué au Québec à partir de matériaux écoresponsables à l’aide d’une imprimante 3D, cet accessoire moderne et original attirera tous les regards.
Voilà une jolie manière de ranger vos pinceaux à maquillage ou de mettre de l’ordre sur votre bureau. La boîte métallique est offerte dans trois coloris en vogue : rouge vif, rose clair et beige.
Créez un espace propice à la détente en décorant les murs de cette affiche québécoise montrant une femme qui fait trempette dans une oasis entourée de végétation.
Quelle fragrance originale, à la fois vivifiante et classe ! Cette bougie coulée à la main à Montréal avec de la cire de coco dégage des notes de bergamote, de basilic et d’ambre qui éveillent les sens à chaque bouffée. De plus, les pots sont faits de bouteilles de vin recyclées. Ingénieux !
Sublime, ce bol tourné à la main à Montréal ! Son allure brute et mate ainsi que ses séduisantes ondulations ne pourront que magnifier vos festins de pâtes maison. Chaque pièce est unique et va au lave-vaisselle comme au micro-ondes.
Les lampes champignon tirées des années 1970 ont la cote depuis quelque temps dans les décors. À Noël, déposez sous le sapin cette version minimaliste en porcelaine à prix d’ami.
Laisser traîner vos magazines et livres favoris ? Pas gênant avec ce porte-livre québécois moderne et élégant en acier peint par poudrage.
N’importe quelle chandelle aura fière allure dans ce photophore en verre soufflé à la main d’inspiration rétro. Il peut accueillir une bougie cylindrique de 3 pouces de diamètre ou servir de vase décoratif.
Finis les encensoirs aux allures ésotériques. Enrichissez vos rituels d’encens avec cet accessoire québécois minimaliste en acier noir qui se fondra dans les décors modernes.
Pour tamiser l’éclairage à l’heure du souper sans faire en sorte que la tablée sombre dans l’obscurité, déposez ces lampes sans fil à batterie rechargeable sur la table. Elles offrent jusqu’à 40 heures d’éclairage et trois modes de couleur et d’intensité. Elles peuvent même servir comme lampes de chevet ou lampes d’extérieur.
En plus de laisser les mains soyeuses, ce savon québécois les imprègne de divins effluves boisés et zestés qui ont un effet revitalisant. Le flacon en verre ambré en fait aussi un coquet ajout sur le comptoir.
Faits à partir de bouteilles de vin recyclés, les vases Q de bouteilles allient à la fois esthétisme actuelle et engagement écolo. Plusieurs tailles sont offertes.
Déposé négligemment sur une table d’appoint, ce jeu artisanal coloré devient un détail vibrant qui réveille le salon.
Philippe est rédacteur en chef adjoint chez Châtelaine
