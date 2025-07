Cheveux : 7 coupes et colorations qui ont la cote 

Les coupes en vogue

Cette saison, les ciseaux ne font pas dans la demi-mesure : les longueurs tombent et les coupes courtes s’imposent. Mesdames, c’est le moment de libérer la nuque.

La coupe au carré à l’italienne ou à la parisienne

Loin de s’essouffler, cette tendance se réinvente sous diverses formes. La plus en vogue : la coupe au carré à l’italienne, qui implique un léger dégradé, beaucoup de volume et quelques vagues. Vos cheveux sont trop fins et lisses pour maintenir le look ? Tournez-vous pour la version parisienne, qui se porte généralement plus courte, avec ou sans frange. Et si vous ne voulez pas trop perdre en longueur, allongez votre carré jusqu’aux épaules; le « blob », ou long bob, cartonne également.

La pixie

De retour depuis quelques saisons, la coupe pixie demeure en demande dans les salons de coiffure. Aussi stylée que pratico-pratique, elle offre de la texture même aux cheveux les plus fins grâce à ses mèches coupées de différentes longueurs. Elle demande toutefois de passer régulièrement chez le coiffeur pour être entretenue.

La bixie

Voilà un beau compromis entre la coupe pixie ultra courte et celle au carré. Très tendance chez les modeuses et directement inspirée des années 1990, la bixie, cette coupe polyvalente qui descend jusqu’en dessous des oreilles, s’inspire parfois du mulet, mais peut également prendre des airs ultra glamour. Suffit de demander conseil à un coiffeur d’expérience ou un styliste capillaire afin de trouver quelle version de la bixie conviendra le mieux à votre morphologie.

Frange rideau XXL

L’allié du moment des longues crinières : la frange rideau surdimensionnée. Le style qui fait fureur depuis au moins une décennie s’impose dans une version plus audacieuse, marquée par des dégradés plus prononcés qui encadrent le visage. Une coupe aussi flatteuse pour les longues chevelures que celles qui s’arrêtent aux épaules.

Les colorations en vogue

En 2025, les colorations se montrent plus naturelles et sont dominées par les tons chauds. De plus, l’influence de la mode se fait sentir jusqu’au bout des pointes.

Mocha mousse

La couleur Pantone de l’année, un brun chaud et naturel qui a pris d’assaut le monde de la mode et de la beauté, gagne désormais les têtes. La richesse et la profondeur de la nuance octroient de la dimension à la chevelure en combinant des tons plus foncés et d’autres plus clairs. Résultat ? La crinière semble légèrement éclaircie par le soleil. En bonus, elle nécessite peu d’entretien.

Châtain roux

Après la vague de toisons cuivrées, place à l’auburn, qui signe un retour remarqué. La teinte chaleureuse flatte presque toutes les carnations et apporte une touche de sophistication. Vous pouvez d’ailleurs l’appliquer en balayage pour davantage de discrétion.

Blond beurre

L’emprise du jaune beurre, qui est sans contredit LA couleur de l’été, se fait sentir jusque dans les chignons ! Le blond qui s’en inspire n’est pas tout à fait platine, mais s’en rapproche dans une version plus chaude et plus naturelle. Attention : si vous n’êtes pas blonde à la base, cette coloration sera très difficile à obtenir.

Des produits coiffants de choix

Une belle coupe et une coloration réussie méritent un entretien tout aussi soigné. Entre les passages au salon de coiffure, sachez utiliser les bons produits pour donner du corps et de la texture à vos cheveux. Voici quelques coups de cœur.

Dyson - Crème pré-coiffure Chitosan pour tenue souple, 70 $ les 100 ml

Offerte en quatre formules adaptées aux divers types de cheveux, cette crème à appliquer avant la mise en plis permet d’améliorer la tenue sans compromettre l’allure naturelle des mèches. Une toute petite quantité suffit pour conserver de belles ondulations des heures durant.

Garnier Fructis - Lisseur de frisottis Sleek & Shine, 11 $

Finis les petits cheveux de bébé en l’air ! Cette solution à prix doux permet de les aplatir et de les intégrer au reste de la chevelure. Le format du produit, de la taille d’un tube de mascara, permet en plus de le traîner facilement pour effectuer des retouches.

PUBLICITÉ

T3 - Sèche-cheveux intelligent Aire IQ, 540 $

Ce sèche-cheveux performant aide à donner du volume sans abîmer ni assécher la crinière. En plus d’être simple à utiliser, il vient avec un diffuseur, un embout pour séchage rapide et un autre pour coiffer. Il suffit d'indiquer sur l’écran votre type de cheveux et l'appareil ajuste automatiquement le flux de l'air ainsi que sa température pour un séchage optimisé. Son support pratique permet d’ailleurs de le garder à portée de main.

Kerasilk - Spray de finition texturisant, 42 $ les 151 g

Ce vaporisateur donne du corps et de la texture à tous les types de cheveux, en plus de les protéger contre l’humidité et les frisottis. Principalement utilisé à la toute fin de la mise en plis, sur des mèches sèches, il peut aussi servir de base coiffante sur une toison fraîchement lavée et épongée.