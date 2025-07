En regardant votre tignasse dans le miroir, vous avez déjà entendu une petite voix intérieure vous murmurer : « Et si c’était le moment de procéder à une coupe à blanc ? » Avant de passer à l’acte, voici quelques trucs de Jonathan Van Ness, coiffeur au cœur tendre de l’émission Queer Eye, diffusée sur Netflix, et fondateur de la marque de soins capillaires JVN, pour conserver vos précieuses longueurs ad vitam æternam.

Solides, les cheveux !

Quand les reflets s’estompent et que les frisottis se multiplient, allonger la routine de soin devient crucial, selon l'expert. En plus des shampoings et revitalisants, il conseille d’ajouter à votre routine un traitement prélavant nettoyant et hydratant le cuir chevelu, un vaporisateur de protection thermal chaque fois que vous utilisez un séchoir ou un fer, et un masque capillaire hydratant une fois ou deux par semaine.

« Plus vous soignez vos cheveux, plus ils seront beaux longtemps. La constance est la clé. Il n’y a malheureusement pas de solution instantanée pour les raviver », affirme Jonathan Van Ness, qui arbore lui-même une longue chevelure.

Et il vous implore d’éviter de vous coucher les cheveux attachés, ce qui pourrait accélérer la chute et les cassures, ou mouillés, comme l’humidité longtemps imprégnée dans le cuir chevelu pourrait affaiblir vos racines.

JVN – Huile prélavage pour le cuir chevelu, 44 $ les 50 ml

Enrichie d’extraits de romarin, d’huile de curcuma et d’hémisqualane nourrissants, cette huile soyeuse fortifie la fibre dès la racine. Au fil des applications, la chevelure gagne en tenue, en éclat, et semble doucement retrouver sa vigueur.

Aveda – Sérum réparateur de nuit Botanical Repair, 36 $ les 30 ml

Infusé d’un complexe botanique breveté et d’acide hyaluronique hydratant, ce sérum gélifié favorise la réparation des liaisons internes de la fibre capillaire. Douceur, souplesse et vitalité retrouvées au réveil !

Kerasilk – Renforçateur de liaisons, 40 $ les 90 ml

Cette formule végétalienne enrichie d’un complexe exclusif à la marque est conçue pour restaurer les liaisons rompues des chevelures cassantes et affaiblies par les colorations ou la chaleur, leur redonnant vigueur, élasticité et éclat.

René Furterer – Traitement 2-en-1 antichute & pousse Triphasic Reactional, 115$

Quand le stress, la fatigue ou les changements hormonaux endommagent la crinière, ce soin – à appliquer une fois par semaine seulement – aide à reprendre le contrôle. Il est conçu pour freiner la chute des cheveux et relancer leur croissance, notamment grâce à la propolis bio (une substance semblable à de la résine, produite par les abeilles) utilisée pour stimuler la production de kératine et ainsi renforcer la fibre capillaire à la racine. La formule aqueuse pénètre dans la peau en un rien de temps sans laisser de fini graisseux.

Du volume sans frisottis

Votre coiffe a tendance à tomber à plat ? En plus de recourir à un shampoing volumisant conçu pour cheveux fins et d’exfolier votre cuir chevelu pour éliminer l’excès de sébum (qui a un effet alourdissant), coiffez-les avec une mousse volumisante qui offre une tenue souple, conseille Jonathan Van Ness. « Les mousses résistent assez bien à l’humidité, lorsqu’une bouffée de chaleur de ménopause se présente par exemple, et procure un volume flexible tout en prévenant les frisottis, dit-il. Les bons vieux bigoudis à velcro font sinon le boulot sans endommager les cheveux. »

Côté séchage : mieux vaut délaisser le sèche-cheveux ou le régler à très basse température. « Je conseille aussi d’enlever l’embout de précision pour créer un max de volume. Prenez le diffuseur ou rien du tout », suggère le coiffeur.

Tenez également vos longueurs à l’écart du chlore, du soleil et des frottements en préférant les chapeaux pas trop serrés et les taies d’oreiller en soie, par exemple.

LIRE AUSSI : Comment sécher vos cheveux à l'air libre sans frisottis

🇨🇦 DesignMe – Mousse volumisante Puff.Me, 33 $ les 250 ml

Cette mousse aérienne, enrichie en panthénol (vitamine B5) hydratant et en vitamine E antioxydante, gonfle la fibre capillaire pour offrir un volume spectaculaire, durable et sans effet collant.

🇨🇦 Brand with a heart – Mélange nettoyant Full Volume, 26 $ les 285 ml

Ce shampoing sans sulfates nettoie en profondeur tout en aidant à épaissir le cheveu grâce à une base végétale douce. Après le lavage, la crinière se révèle plus souple et malléable.

Aveda – Tonique volumisant, 42 $ les 100 ml

Pour redonner du rebond aux mèches raplaplas, rien n’égale cette formule aqueuse faite à base de résine d’épinette, selon Jonathan Van Ness. Elle crée un volume durable sans effet collant ou figé.

JVN – Crème de séchage à l’air libre, 21 $ les 60 ml

Gagnez en volume tout en hydratant vos mèches grâce à cette crème légère à appliquer au sortir de la douche. Elle rend les cheveux malléables sans devenir gras ni compromettre les ondulations naturelles. La formule les protège en plus contre les dommages causés par les rayons UV.

Colorer, oui. Saboter, non.

« Les cheveux des femmes post-ménopausées sont plus fragiles. Quand on les colore, il faut les traiter avec tendresse », insiste Jonathan Van Ness. Autrement dit, afin de conserver des mèches d’apparence saine, oubliez les blonds platine ou tout éclaircissement drastique, implacablement asséchants. « Évitez aussi de rajouter de la couleur sur une couleur comme avec les balayages de type highlight. C’est très dommageable, surtout quand les cheveux sont minces ou déjà affaiblis », dit l’expert.



Les options colorées qui pardonnent le plus : les teintures, gloss ou masques colorés semi-permanents.

Mission brillance

Quand la chevelure semble ternir, qu’elle s’apparente plus à une botte de foin qu’à votre soyeuse toison d’antan, songez à mettre à jour votre routine de lavage. Optez pour des duos shampoing-revitalisant à la fois nourrissants et illuminateurs, enrichis d’huiles ou de beurres et de kératine, qui aide à recoller les écailles du cheveu et donc à le lisser et le faire briller.

« Mon secret pour amplifier le lustre est d’appliquer en plus un vaporisateur illuminateur, dont celui de Kevin Murphy [ci-dessous] que j’adore, juste avant de partir », révèle Jonathan Van Ness.

Kevin Murphy – Brume réparatrice brillance Shimmer.Shine, 45 $ les 100 ml

Cette brume irisée pare la chevelure d’un éclat subtil tout en réparant les longueurs abîmées sans les alourdir. À la source : des extraits d’immortelle, de bambou et de baobab riches en minéraux.

Wella – Sérum à l’huile miracle Ultimate Smooth, 35 $ les 30 ml

Dompter les frisottis et sceller l’humidité dans le cheveu font partie des superpouvoirs de ce sérum sans rinçage qui protège aussi contre les rayons UV et les outils chauffants. Il laisse les mèches souples, parfaitement lissées et subtilement parfumées d’une fragrance vanillée.

Oribe – Traitement brillant Mirror Rinse, 80 $ les 175 ml

Cet élixir infusé d'extraits de melon d'eau, de litchi, d’edelweiss et d'un mélange maison de polymères adoucissants défend les cheveux contre le stress oxydatif et la dégradation naturelle de la kératine en lissant les cuticules. Il procure une toison souple, facile à coiffer et au sublime fini lustré.

Klorane – Shampoing et après shampoing désaltérants au figuier de Barbarie

Gorgé d'extraits de figuier de Barbarie, reconnue pour leur teneur en polysaccharides hydratants, ce duo ranime les cheveux secs sans les alourdir. Et voilà que la fibre capillaire s’illumine à nouveau !

Shampoing – 24 $ les 400 ml

Revitalisant - 24 $ les 200 ml