Présentée comme une solution au vieillissement cutané ou à divers problèmes de peau courants – rougeurs, acné, hyperpigmentation – la thérapie par lumière DEL connaît un engouement fulgurant, aussi bien dans les centres médico-esthétiques qu’à domicile, grâce à des masques à l’allure futuriste adoptés par des célébrités telles que Kourtney Kardashian et Victoria Beckham. Le hic? Ces appareils à usage domestique ne sont pas bon marché, leur prix avoisinant souvent les 650$. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

Qu’est-ce que la thérapie par lumière DEL?

La luminothérapie à DEL (abréviation de «diode électroluminescente» ou LED en anglais) est un traitement non invasif qui utilise différentes longueurs d’onde de lumière pour pénétrer les différentes couches de la peau. Elle induit une photobiomodulation, ou autrement dit, elle modifie le comportement des cellules et accélère le processus de réparation des tissus. Il a été démontré scientifiquement qu’elle favorise la cicatrisation des plaies, réduit l’inflammation, stimule la circulation sanguine et améliore l’éclat de la peau.

Il existe deux principaux types de luminothérapie à DEL: bleue et rouge. La lumière bleue aide à anéantir les bactéries responsables de l’acné, tandis que la lumière rouge pénètre plus profondément dans la peau pour aider à stimuler le collagène.

« La lumière rouge stimule les fibroblastes, un type de cellules qui produit du collagène et contribue à la formation du tissu conjonctif qui soutient le derme. Avec l’âge, le collagène diminue. Plus nous sommes capables de stimuler les fibroblastes, plus belle la peau sera», explique Jennifer Brodeur, visagiste basée au Québec et fondatrice de la marque de soins de la peau JB Skin Sävvi. La thérapie par la lumière rouge est également utilisée pour réduire les rougeurs et des études prouvent qu’elle favorise, quoique modestement, la pousse des cheveux en stimulant la circulation sanguine dans le cuir chevelu.

La thérapie par lumière DEL est-elle sans danger?

La thérapie par lumière DEL est indolore, ne nécessite aucun temps de récupération et est sécuritaire pour toutes les carnations et tous les types de peau. Cependant, certaines personnes doivent faire preuve de prudence. «Évitez si vous souffrez d’une maladie auto-immune, telle que le lupus, qui peut être exacerbée par la lumière», explique Dre Jennifer Tran, dermatologue à Toronto. Elle ne la recommande pas non plus aux personnes atteintes de mélasma.

Si vous envisagez de vous offrir un masque à DEL, examinez attentivement les longueurs d’onde: Jennifer Brodeur recommande les appareils dont la longueur d’onde de la lumière rouge est de 633 nanomètres ou celle de la lumière bleue, de 415 nanomètres. Elle avertit que certains appareils peuvent être inefficaces ou utiliser des longueurs d’onde inappropriées, ce qui pourrait produire une chaleur et des rayons UV indésirables pouvant entraîner des dommages cutanés tels que l’hyperpigmentation.

La régularité est essentielle. Il se peut que vous remarquiez des résultats après un seul traitement en clinique de médico-esthétique, mais Jennifer Brodeur recommande entre quatre et douze séances pour en tirer le maximum de bénéfices. Si vous aimez les résultats obtenus après quelques séances et que vous souhaitez les maintenir, il peut être intéressant d’investir dans votre propre masque à DEL.

Les appareils conçus pour la maison peuvent être utilisés aussi souvent que vous le souhaitez. Les séances doivent néanmoins être réalisées sur une peau parfaitement nettoyée et sèche, sans soin ni maquillage, afin de garantir une diffusion optimale de la lumière dans les couches cutanées.

Nous l’avons essayé: CurrentBody – Masque de luminothérapie LED Series 2, 640$

«Je teste ce masque à DEL depuis quelques mois, et le fait que j’ai réussi à faire des séances quotidiennes de 10 minutes pendant tout ce temps témoigne de mon enthousiasme. Je souffre de rosacée, et les traitements ont considérablement atténué les rougeurs de ma peau. J’ai encore des plaques qui sont visibles, mais elles sont plus petites, moins enflammées et plus faciles à camoufler avec du maquillage. En tant qu’adepte des soins du visage avec thérapie par lumière DEL en clinique, le fait d’avoir mon propre masque a changé la donne. Celui-ci est souple et s’adapte aux contours de mon visage; il est donc confortable et atteint tous les recoins qui seraient laissés de côté avec un masque à coque rigide.» — Andréanne Dion, rédactrice beauté senior

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en septembre 2025.