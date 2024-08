8 bons produits de beauté pas chers

Se ruiner pour être belle ou beau? Pas question. Ces produits de choix, incluant anticernes, mascara et crème de jour comme de nuit, sont si doux pour le portefeuille. Notre rédacteur en chef adjoint et responsable de la section Style, Philippe Lépine, les approuve.

Gouttes bronzantes dorées d’e.l.f. – 16 $ les 30 ml

Pas fan de poudres ni de bâtons bronzants? Optez pour un sérum teinté. Mon préféré du moment? Celui-ci, enrichi d’antioxydants et plutôt aqueux, qui procure un éclat mordoré sublimissime lorsque vous le mélangez à votre crème hydratante favorite. Pour briller un peu moins, il suffit de ne verser qu’une goutte ou deux. Offert en trois teintes.

Lotion faciale hydratante Nuit de CeraVe – 18,99 $ les 89 ml

Ici, pas de promesses anti-âge inconsidérées. Juste un complexe sans parfum enrichi de céramides, de niacinamide et d’acide hyaluronique qui renforce la barrière cutanée et revitalise le minois tout en douceur. Sa texture plutôt légère à absorption rapide n’entraîne d’ailleurs pas d’effet collant.

Huile nettoyante Sensibio de Bioderma – 26,99 $ les 150 ml

Une eau micellaire démaquillante, c’est bien. Utilisée en duo avec une huile nettoyante, c’est mieux. Pourquoi? Parce qu’elle permet de déloger plus efficacement le maquillage résistant à l’eau et les résidus de crème solaire. Sans parfum et conçue pour les peaux sensibles, elle prend une agréable texture laiteuse au contact de l’eau et de l’épiderme, puis se retire sans trop d’efforts. À adopter sans hésiter!

Mascara Skinny d’Annabelle – 9,88$

Votre souhait d’afficher des cils longs et bien définis sera exaucé grâce à ce mascara québécois vendu à prix d’ami. Le responsable: son goupillon ultra fin qui permet de recouvrir les poils – même les plus courts – de la racine à la pointe, tout en les séparant joliment.

Crème Vitamine C + peptide de Marcelle – 31,49 $ les 50 ml

Cet hydratant sans parfum à l’agréable texture gel-crème allie le pouvoir de la vitamine C et des peptides pour stimuler l’éclat de la peau tout en repulpant le derme. À ce prix, difficile de trouver mieux (venant d’une entreprise québécoise, en plus) !

Bâton illuminateur hydratant On-the-Glow Superglow de Pixi – 24 $

Par ici l’éclat! Pour obtenir un teint santé minute, faites glisser ce bâton nacré enrichi de ginseng et d’aloe vera sur vos pommettes et arcades sourcilières. Les pigments fondent dans la peau et réfléchissent la lumière de façon naturelle. Quant au tube (dont la durée de vie semble infinie), il s’emporte si facilement dans un sac. Le produit s’est d’ailleurs démarqué dans notre Palmarès beauté 2024.

Sérum anticernes Bare With Me de NYX Professional Makeup – 13,59$ les 9,6 ml

Les meilleurs anticernes ne sont pas nécessairement les plus chers. Celui-ci offre une couvrance moyenne et un fini naturel. Sa formule est d’ailleurs enrichie de champignons de trémelle, un ingrédient humectant, d’herbe de tigre calmant et de thé vert antioxydant.

Hydratant léger FPS 30 de Bioré – 16,97 $ les 50 ml

Cet écran solaire pour le visage coche toutes les cases importantes: protection contre les rayons UVA et UVB, FPS 30 ou 50, sans huile, léger, toucher sec, application invisible, parfum aux agrumes, non comédogène en plus de contenir de l’acide hyaluronique qui aide à emprisonner l’hydratation dans la peau.

