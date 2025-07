Comment se protéger du soleil comme il faut

Le soleil émet de redoutables rayons UVB, responsables des coups de soleil, et UVA, qui pénètrent plus loin, causant des taches brunes et laissant d’autres marques du temps. Ces deux types de rayons peuvent provoquer un cancer de la peau.

Les critères à prendre en compte

« Les écrans solaires ont beaucoup évolué au cours des 20 dernières années », note la dermatologue torontoise Geeta Yadav. Ils se déclinent désormais dans diverses textures : en gel, en brume et même en poudre.

La Dre Geeta Yadav recommande de rechercher une formule à large spectre, qui protège à la fois contre les UVA et les UVB, avec un facteur de protection d’au moins 30, pour bloquer environ 97 % des rayons. En comparaison, un FPS de 50 en bloquera 98 %. « Aucune formule n’atteint 100 % », précise la dermatologue.

Les autres facteurs à prendre en compte sont la résistance à l’eau, la texture, le format et le type de filtre que l’on souhaite utiliser, c’est-à-dire chimique ou minéral.

Les filtres chimiques absorbent les rayons UV et les transforment en chaleur, tandis que les écrans solaires minéraux font office de bouclier et détournent les rayons de la peau. Les deux sont sûrs et très

efficaces. « Le plus important est de choisir une formule que vous aimerez utiliser », conseille la Dre Yadav.

En règle générale, il faut 1 c. à thé de lotion solaire pour le visage et le cou, et environ 2 c. à soupe pour le corps.

Les signes à reconnaître

Le mélanome, le cancer de la peau le plus agressif, ressemble souvent à un grain de beauté aux contours asymétriques ou irréguliers, avec des variations de couleur et un diamètre supérieur à 6 mm (mais pas toujours). Si vous remarquez qu’un grain de beauté change, faites-le examiner. Le carcinome basocellulaire, le cancer de la peau le plus courant, peut ressembler à une bosse, un bouton ou une croûte qui ne guérit pas.

5 endroits à mieux protéger

Ces parties du corps sont les plus susceptibles de présenter une tumeur de la peau parce qu’on oublie souvent d’y appliquer de la crème solaire, dit la Dre Jennifer Tran, dermatologue à Toronto.

Mains et pieds

Le dessus des mains et des pieds est très exposé au soleil. N’oubliez pas de remettre de la lotion solaire après vous être lavé les mains.

Cou

Prenez l’habitude d’appliquer votre crème solaire pour le visage sur la peau délicate du cou – à l’avant comme à l’arrière.

Oreilles

Concentrez-vous sur l’arrière, le dessus et les lobes, en veillant à faire pénétrer l’écran solaire dans les plis.



Lèvres

Des baumes à lèvres contenant une protection solaire ont fait leur apparition sur le marché, notamment des options teintées et ultrabrillantes. Recherchez un produit avec un FPS d’au moins 30.

Arrière des jambes

« On oublie souvent l’arrière du corps », note la Dre Tran. Renouvelez fréquemment l’application, en particulier au creux des genoux, où la sueur peut faire disparaître la crème solaire.

Ça brûle !

Appliquez des compresses froides et humides et de l’aloe vera sur la zone touchée. Les analgésiques en vente libre, comme l’ibuprofène, contribuent à soulager l’inconfort et le gonflement. En cas de fièvre, de frissons et de nausées, appelez le 811.

8 écrans solaires impeccables

Pour le visage

Lise Watier - Écran UV universel Sun Smart minéral FPS 30, 43 $ les 30 ml

Nuda, Sérum écran solaire minéral Solarglow FPS 30, 47 $ les 50 ml

Skinceuticals - Lotion défense UV quotidienne apaisante transparente FPS 50, 62 $ les 30 ml

Vivier - Écran solaire Sheer FPS 45, 86 $ les 90 ml

Attitude - Baume à lèvres teinté Oceanly Phyto-Sun FPS 30, 20 $

Pour le corps

La Roche-Posay - Lotion solaire pour le corps Anthelios FPS 50+, 37 $ les 200 ml

Avène - Lait solaire famille résistant à l'eau FPS 50, 48 $ les 200 ml

Eucerin - Vaporisateur solaire pour le corps Complete Hydration FPS 50, 25 $