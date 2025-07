Comment se débarrasser de la kératose pilaire

Si des plaques de peau rugueuse et bosselée, rappelant la chair de poule, sont visibles à l'œil nu lorsque vous vous mettez en maillot de bain, vous souffrez peut-être de kératose pilaire, comme environ 40 % de la population. Bien que cette affection soit totalement inoffensive, elle peut s’avérer tenace et convaincre certaines personnes de ne pas porter de tenues légères.

La bonne nouvelle ? La kératose pilaire se traite facilement avec une routine de soins corporels adaptée.

Qu’est-ce que la kératose pilaire ?

La kératose pilaire (KP) se caractérise par de minuscules bosses qui apparaissent le plus souvent sur les côtés des bras, sur les cuisses ou les joues et qui rendent la peau rugueuse au toucher. « Ces bosses sont causées par l’accumulation de kératine et de cellules mortes qui bloquent les follicules pileux », explique Dre Katie Beleznay, dermatologue à Vancouver.

La KP peut toucher tous les types de peau et toutes les carnations. Les bosses peuvent être blanches, roses ou rouges sur une peau claire, et brun foncé ou noires sur une peau foncée, indique Dre Annie Liu, dermatologue à Toronto. La peau s’avère souvent rouge et tachetée autour des zones touchées. Bien que la KP puisse ressembler à une éruption cutanée, elle ne démange pas et n’est ni dangereuse ni contagieuse. Mais cela ne la rend pas moins pénible, concède Dre Annie Liu. « Elle peut être très visible et affecter l’estime de soi des personnes qui en souffrent. »

Contrairement aux grains de milium – de petites bosses blanches ressemblant à des boutons sous la surface de la peau, souvent autour des yeux, du nez, des joues et du front –, la kératose pilaire se développe en grappes ou en plaques, ce qui permet de distinguer facilement les deux conditions.

Quelles sont les causes de la kératose pilaire ?

Les facteurs à l’origine de la « peau de poulet » ne sont pas entièrement compris, mais les facteurs génétiques y seraient pour beaucoup, ce qui signifie que vous avez plus de chances de la développer si des membres de votre famille en souffrent. Dre Katie Beleznay suggère également que son incidence est plus fréquente chez les personnes souffrant d’eczéma et d’ichtyose vulgaire (une affection qui provoque une peau sèche et squameuse).

La kératose pilaire est souvent considérée comme une condition estivale, car c’est à cette période que la population la remarque davantage. Les conditions météo hivernales en constituent toutefois le principal déclencheur environnemental, en raison d’un faible taux d’humidité et des effets desséchants du froid.

La kératose pilaire est une affection chronique et récurrente; il n’existe donc aucun remède définitif. Elle peut parfois s’atténuer avec l’âge, mais une bonne routine de soins corporels s’avère le meilleur moyen de la contrôler.

« Son apparence peut être améliorée grâce à une routine de soins [NDLR: à base de produits offerts en vente libre à la pharmacie]. Incorporez un nettoyage doux, une exfoliation légère et une hydratation régulière », explique Dre Katie Beleznay. Les deux dermatologues consultées recommandent de combiner des ingrédients exfoliants, tels que l’urée, l’acide lactique, l’acide glycolique et l’acide salicylique à des ingrédients renforçant la barrière cutanée, comme les céramides.

Contrairement à la croyance populaire, il n’est pas possible d’éliminer la « peau de fraise » en la frottant ou en procédant à une exfoliation mécanique agressive. « Le plus important est d’être doux avec votre peau, insiste Dre Annie Liu. Les gommages agressifs, l’emploi de loofas ou de brosses sèches et le grattage de la zone sont susceptibles d’irriter la peau et d’aggraver la kératose pilaire, l’empêchant de s’estomper ou de guérir. Cela peut même causer de l’eczéma ou une hyperpigmentation post-inflammatoire. » Dans le même ordre d’idées, elle déconseille les remèdes maison, tels que l’application de vinaigre ou de jus de citron sur les zones touchées.

La spécialiste préconise plutôt l’utilisation de produits renfermant des ingrédients approuvés par les dermatologues, comme une crème hydratante douce et sans parfum contenant des acides exfoliants, à appliquer deux fois par jour. « En moins d’un mois, vous devriez commencer à voir des résultats », dit-elle, ajoutant que la constance est essentielle. « Si vous arrêtez, le problème ne s’aggravera pas, mais la peau reviendra progressivement à son état initial. »

Dre Annie Liu suggère en outre d’intégrer une exfoliation douce à votre routine au même titre que la douche ou le brossage de dents. « J’aime comparer la santé de la peau à la forme physique. Une fois que vous arrêtez de faire de l’exercice, les effets ne durent pas. Vous devez donc persévérer. »

Dans la plupart des cas, une routine maison rigoureuse suffit pour que la kératose pilaire disparaisse. Mais si cela ne fonctionne pas, vous pouvez envisager des traitements chez un dermatologue, comme des peelings chimiques pour une exfoliation en profondeur ou des traitements au laser pour réduire les rougeurs et l’inflammation.

Nos produits préférés pour traiter la kératose pilaire

Reversa – Lotion adoucissante pour le corps, 39 $ les 200 ml

Ce soin sans parfum et sans huile de la marque québécoise Reversa contient 10 % d’acide glycolique qui aide à lisser le derme ainsi que de la vitamine E hydratante. Idéale pour les peaux rugueuses, matures et sensibles.

CeraVe – Nettoyant AS, 21 $ les 237 ml

Suffisamment doux pour le visage et le corps, ce gel nettoyant moussant contient de l’acide salicylique pour exfolier, du niacinamide pour éclaircir les taches brunes et des céramides (ingrédient signature de la marque) pour reconstituer et renforcer la barrière cutanée.

Skinfix – Traitement pour le corps lissant KP+ PsO Resurface+, 68 $ les 150 ml

Si vous avez la peau sensible, la marque canadienne Skinfix mérite votre intérêt. Ce soin lissant pour le corps a été spécialement formulé pour traiter la kératose pilaire et le psoriasis, une affection cutanée qui provoque des démangeaisons et des plaques squameuses. Il contient un puissant mélange d’acides glycolique, lactique et salicylique, mais suffisamment doux pour un usage quotidien.

Gold Bond – Thérapie hydratante quotidienne pour peau rugueuse et bosselée, 26 $ les 226 g

L’acide salicylique, l’acide lactique et l’urée que contient cette crème riche et onctueuse aident à lisser les zones rugueuses. Son fini soyeux la rend parfaite pour une utilisation de la tête aux pieds.

First Aid Beauty – Exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique, 46 $ les 226 g

Pour exfolier votre corps, préférez un produit riche en acides exfoliants plutôt qu’en cristaux abrasifs. Spécialement conçu pour les peaux sujettes à la kératose pilaire, ce produit s’attaque aux bosses et à la peau rugueuse grâce à un mélange doux de perles de gommage à la pierre ponce et d’un cocktail d’acides glycolique et lactique.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com. Elle a été traduite et adaptée par l’équipe de Châtelaine en juillet 2025.