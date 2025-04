25 aliments pour mettre le Québec dans votre panier

Votre supermarché ne tient pas une marque recommandée ? Ou pas toutes les variétés qui vous intéressent ? Mentionnez-le au gérant. Plus les clients demanderont des produits québécois, plus il sera facile d’en trouver un peu partout.

Pour prendre une collation nutritive

Mélange de légumineuses et de noix assaisonnées Bean me up, de Prana

Cette collation bien assaisonnée, mais pas trop piquante est composée d’amandes et de légumineuses croquantes à souhait. Un tiers de tasse de ce mélange fournit 12 g de protéines et 5 g de fibres, ce qui met un terme à mes fringales sans délai. Attention toutefois de ne pas tomber dans le sac, car vous risqueriez de vous couper l’appétit pour le souper. Selon mon expérience, c’est surtout susceptible de se produire avec la variété Cheddar et jalapeño, qui est particulièrement savoureuse (c’est la plus épicée !).

6,99 $ le sac de 325 g dans les supermarchés

Collation, de Henri Nutrition

La créatrice de ces barres à base de graines de citrouille, de dattes et de gourganes moulues, Vanessa Grondin, annonce ses couleurs sur leur emballage tout simple. Ces collations, créées à l’origine pour son fils (vous l’avez deviné, c’est lui, Henri), ne contiennent que de 5 à 7 ingrédients, selon la variété choisie. La plus simple, Choco brownie, est aromatisée à l’aide de poudre de cacao et d’un arôme naturel. La plus « complexe » (un bien grand mot !), Fruits des champs, renferme deux sortes de fruits séchés, un extrait de betterave et un arôme naturel. Certifiées sans gluten, sans noix et sans arachides, ces petites barres un peu plus fermes que des pâtes de fruits se glissent bien dans une boîte à lunch et ajoutent, mine de rien, de 7 à 8 g de protéines et de 3 à 4 g de fibres au menu.

15,99 $ la boîte de 12 barres en ligne

Pour prendre une collation… qui réduit le gaspillage alimentaire!

Croustilles tortillas cheddar jalapeño et salsa, de Pretty Ugly

Ces chips ultracroquantes sont faites de farine de maïs bio et d’un sous-produit de la production de bière, des grains de brassage revalorisés appelés « drêche ». La variété cheddar jalapeño est fort addictive, avec son petit piquant, mais elle je l’ai trouvée encore meilleure quand j’ai trempé les croustilles dans la salsa au goût de tomates fraîches de la même entreprise longueuilloise. Un duo parfait pour l’apéro.

Croustilles : 6,99 $ le sac de 300 g chez IGA, Winners, Marshall et Homesense, ou en ligne

Salsa : 6,99 $ le pot de 375 ml, chez IGA, Winners, Marshall et Homesense, ou en ligne

Craquelins Cristaux de sel et poivre, de ReBon

La drêche est un ingrédient à la mode. La revoici dans ces craquelins bien croquants qui ont bon goût, en plus d’être idéaux pour soutenir des garnitures sans casser. Cette nouveauté mise en marché par Alice et Ambre, une entreprise de Saint-Ambroise-de-Kildare, dans Lanaudière, a même été désigné Grand gagnant dans la catégorie « Meilleurs craquelins » de notre tout premier Palmarès gourmand, publié dans le numéro du printemps 2025 de Châtelaine. Offert en cinq variétés, dont BBQ, Sésame Noir et blanc et ma préférée, Cristaux de sel et poivre.

4,29 $ le sac de 150 g, dans la plupart des supermarchés

Pour mettre le souper sur la table en un temps record

Repas prêts-à-servir de St-Hubert

La collection de produits prêts-à-servir de St-Hubert s'est agrandie avec le lancement de trois nouvelles variétés : poulet style fajitas avec légumes, poulet style piri-piri (à essayer avec du pain naan) et chili au bœuf. Les trois variétés sont bien assaisonnées et accompagnées d’assez de sauce pour que rien ne soit sec. Chez nous, c’est la variété « fajitas » qui a fait l’unanimité… mais avec du riz, et non des tortillas, en raison de la grande quantité de liquide. Ma seule vraie critique vaut pour les produits de plusieurs marques dans cette catégorie : l’emballage ne contient que deux portions, ce qui oblige les familles à se procurer au moins deux paquets.

9,99 $ l’emballage de 450 ou 480 g, selon les variétés, chez IGA

Pour prendre un petit déjeuner rassasiant

Mélange d’avoine Overnight Chia avec protéines, de Prana

Le gruau au frigo est l’un de mes petits déjeuners favoris, et j’y ajoute toujours des graines de chia pour l’épaissir. Les mélanges aromatisés de Prana font un repas du matin rassasiant avec leurs 12 g de protéines par portion. Ma variété préférée, « tourbillon chocolaté », est aussi l’une des plus riches en fibres, avec 8g. C’est l’ajout de protéines de pois et de protéines de graines de citrouille qui rend ce mélange si rassasiant. J’aime bien préparer le mien avec du lait ou une boisson végétale, mais ça fonctionne aussi avec de l’eau.

7 $ à 8 $ le sachet de 260 g (4 portions), dans la plupart des supermarchés.

35 $ le paquet de 2 x 780 g, sur le site Web de Costco

Oikos Pro

Rien de plus facile que d’attraper un yogourt à boire en sortant de la maison, quand tout va trop vite, le matin. Et celui-ci, qui porte le sceau Préparé au Québec, contient un concentré de protéines du lactosérum qui augmente son pouvoir rassasiant. Je vous l’accorde, il n’est pas donné (ça reste du yogourt grec), mais il est sans sucre ajouté et il renferme 24 g de protéines par portion. Un bon petit remède pour les estomacs qui crient famine !

3,99 $ la portion de 300 ml, dans les supermarchés

Pour vivre au grand jour votre amour… du caramel

Tartinade Caramel Fleur de sel, de La Lichée

C’est le grand classique de la collection de La Lichée, une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures dont le slogan fort bien choisi est « Sans regret ». Riche et savoureuse, elle rivalise avec n’importe quel produit artisanal et fera votre bonheur avec du pain, des fruits… ou même mangée seule, à la cuillère. Un produit parfait pour tout panier-cadeau destiné à une vraie gourmande.

8,50 $ le pot de 290 g sur le site de La Lichée; prix variables dans les épiceries fines

Caramel au goût de beurre, de Dora

Cette tartinade est à la fois plus facile à trouver et plus abordable que le produit précédent : j’ai payé mon pot de 425 g moins de 4 $ chez Tigre Géant. Certes, elle s’avère aussi plus liquide (n’essayez pas de la manger à la cuillère, vous allez en mettre partout !), mais elle fait très bien le travail quand vient le temps de déguster un morceau de baguette grillé. Un produit de la québécoise Pied-Mont Dora, à Sainte-Anne-des-Plaines, dont les confitures sont aussi vendues dans la plupart des épiceries.

3,50 $ le pot de 435 g, dans la plupart des supermarchés

Pour un apéro vite fait, bien fait

Negroni, Cocktail signature, de Ungava Gin

Le negroni est mon cocktail préféré depuis très longtemps, mais j’en bois rarement, car je n’ai jamais de vermouth à la maison. J’ai donc sauté sur l’occasion d’essayer cette boisson prête à servir qui porte le sceau Élaboré au Québec et renferme le fameux dry gin québécois Ungava et un vermouth. Ici, le Campari est absent, remplacé par des arômes naturels qui imitent assez bien le goût caractéristique de ce classique italien. À servir sur glace avec un quartier d’orange (ou, encore mieux, un ruban de pelure d’orange que vous aurez fait noircir en le brûlant à l’aide d’une allumette), ou même allongé avec de l’eau pétillante.

22,25 $ la bouteille de 375 ml (environ 5 cocktails), à la SAQ

Pour remplacer la sauce tomate Classico

Sauce tomate aux champignons porcini, de Favuzzi

Cette sauce est clairement la meilleure « que j’aie jamais faite » ! Importée des Abruzzes, en Italie, elle sent bon la tomate cuite tout doucement et elle n’est pas chiche en morceaux de champignons bien tendres. Un petit luxe qui adoucit les soirs de semaine.

10,99 $ les 480 ml Points de vente sur favuzzi.com.

Sauce Tomate Basilic, de Stefano

Un goût de tomate net et non piquant, un assaisonnement d’ail et de basilic frais qui ne domine pas la sauce, une texture un peu grumeleuse avec de petits morceaux de peau de tomate qui donnent une impression de « fait maison » : ce produit du chef montréalais Stefano est excellent !

Environ 8 $ le pot de 648 ml.

Pour remplacer le ketchup Heinz

Sauce de type ketchup, de Madame Labriski

Si vous avez envie de donner un goût un peu plus raffiné à vos hamburgers, je vous suggère d’essayer la sauce de type ketchup de Madame Labriski. Pour une portion de 30 ml (2 c. à soupe), ce produit sucré avec des dattes contient 3,8 g de sucre, contre 8 g pour celui de son concurrent Heinz.

7 $ le pot de 350 ml chez IGA.

Pour remplacer la mayonnaise Kraft ou Hellmann's

Mayonnaise MAG

MAG, une entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, fabrique toute une gamme de mayonnaises de qualité. Leur produit phare remplace à merveille les marques américaines (vous n’y verrez que du feu !), et leurs versions assaisonnées valent aussi le détour. J’ai particulièrement aimé la mayonnaise à l’oignon rôti, qui est parfaite dans les sandwichs et les hamburgers.

Dans la plupart des supermarchés. Les prix varient selon les détaillants.

Pour remplacer le granola Quaker

Granolas sans grains Nutbrown, de La Fourmi

Gros coup de cœur pour cette gamme sans gluten dont toutes les variétés que j’ai pu essayer m’ont conquise. Le granola nature, tout simple, est mon préféré avec sa touche de miel, mais si vous adorez le chocolat, je vous conseille d’essayer plutôt le Grand Granola Aphrodisia ou le Nutbrown Aphrodisia.

Dans la plupart des supermarchés. Les prix varient selon les détaillants.

Pour remplacer la soupe Campbell’s

Soupes Poulet et nouilles et Minestrone, de Stefano

Des ingrédients de qualité et des bouillons savoureux; je ne peux pas demander plus. Quand je n’ai plus de soupe maison dans le congélateur, je me tourne vers ces deux valeurs sûres. Chaque pot renferme deux bonnes portions qui dépannent très bien pour le repas du midi.

Environ 7,49 $ le pot de 605 ml, chez Metro et IGA.

Pour remplacer la vinaigrette Kraft

Vinaigrettes-marinades Relevée, Citronnée et Asiatique, de Madame Labriski

La passion de Madame Labriski pour les dattes ne se dément pas, et ça donne un beau résultat dans sa gamme de vinaigrettes au petit goût sucré (pas exagéré). Évidemment, vous aimerez… si vous aimez les dattes ! Le fait de pouvoir m’en servir comme marinade pour les grillades est un plus à mon avis.

8,49 $ le pot de 250 ml, chez IGA.

Vinaigrettes crémeuses, de MAG

Le fabricant de la mayonnaise MAG offre aussi plusieurs très bonnes vinaigrettes à découvrir. Chez moi, la variante à la grecque et celle aux fines herbes ont été particulièrement appréciées sur les salades. La vinaigrette ranch a, pour sa part, très bien relevé le goût d’ailes de poulet barbecue.

Environ 4,50 $ la bouteille de 350 ml chez IGA.

Pour remplacer le Party mix de Humpty Dumpty

Grignotines Fumix au ketchup épicé

Je vous fais un aveu : j’ai vidé ce sac toute seule, comme une grande fille. Trois épisodes de STAT après avoir ouvert le paquet, il n’en restait plus. Cette collation, qui se commande en paquets de 12 sur Internet (retenez-moi, quelqu’un !) et s’achète à l’unité en magasin, a un agréable goût piquant et fumé qui me revient en tête au moment d’écrire ce texte. Si vous avez le bec sucré, essayez plutôt la version à l’érable.

Environ 7 $ le sac de 140 g. Dans des épiceries fines, dépanneurs et supermarchés du grand Montréal.

Pour remplacer les produits Tostitos

Salsa et tortillas MTL Gringo

Avec son mélange de tomates, de haricots noirs et de maïs, la salsa MTL Gringo est plus savoureuse et elle a plus de texture que celles des grandes marques, qui misent habituellement sur le trio tomate-poivron-oignon. Et ses tortillas de maïs sont assez solides pour en soutenir une bonne quantité !

Salsa : 7 $ le pot de 500 ml, dans les supermarchés Metro et certains autres supermarchés et épiceries fines.

Tortillas : dans certains supermarchés et épiceries fines. Prix variable selon le commerce.

Pour remplacer les Reese’s Minis

Collation Les inséparables pb meets J de Yupik

Ce mélange de fraises séchées, d’arachides et de minuscules coupes au beurre d’arachide (comme des Reeses Mini, c’est à s’y méprendre) et au chocolat m’a conquise dès la première bouchée. La montréalaise Yupik est spécialisée dans les produits en vrac, mais elle a choisi de vendre certains de ses mélanges dans de pratiques sachets pré-emballés, offerts au supermarché. C’est presque trop pratique !

8,99 $ le sac de 136 g sur le site yupik.com et dans les supermarchés IGA et Metro.

D’autres produits québécois à découvrir

Boisson d’avoine Barista Premium de Natura

Ce « lait » végétal mousse très bien, ce qui en fait un bon ingrédient pour les cafés de spécialité (il m’a même fait aimer la saveur « citrouille épicée », ce qui n’est pas peu dire dans mon cas). Mais c’est dans mes potages que j’ai préféré l’utiliser, car il leur donne une texture onctueuse sans en modifier le goût. Un produit à découvrir si vous voulez que vos crèmes de légumes demeurent végétariennes et sans lactose.

Environ 4 $ la boîte de 946 ml, dans les supermarchés Avril, IGA et Provigo.

Chocolat chaud Babacool

Ce mélange à chocolat chaud fait à la main, dans un atelier des Laurentides, est riche et savoureux. J’ai adoré la variété Double Chocolat, idéale pour les inconditionnels du chocolat, ainsi que celle aux fraises, dont la saveur ajoutée est très délicate. Un petit luxe qui fait du bien !

12,50 $ le sachet de 150g, en ligne et dans certaines épiceries fines.

Café William – Mélange Équilibre

La gamme de l’entreprise sherbrookoise Café William Spartivento s’est enrichie de plusieurs nouvelles variétés en 2024, dont ce mélange de grains provenant du Nicaragua, de la Colombie et de l’Éthiopie. D’agréables notes de caramel et de chocolat dominent, pour une tasse de café bien réconfortante, et l’engagement de l’entreprise à réduire l’empreinte écologique de ses activités est inspirant.

Environ 15 $ les 340 g, dans les supermarchés.

Mijoté de porc gingembre et soya, de Jonathan Garnier

La gamme du chef québécois Jonathan Garnier, vendue en exclusivité chez Maxi, a tout pour simplifier la cuisine les soirs de semaine. J’ai particulièrement aimé ce mijoté, qui nourrit facilement deux personnes (et même un p’tit loup qui picore, du moins chez moi) quand on le sert avec du riz et des légumes en accompagnement. La viande est bien tendre et les saveurs se marient parfaitement entre elles.