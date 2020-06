Au Saguenay, l’affaire est ketchup!

Du ketchup, de la moutarde et de la relish fabriqués au Saguenay? Du bonheur en bouteille pour les locavores!

Depuis que le géant Kraft Heinz a fermé son usine ontarienne de fabrication de ketchup pour en rapatrier la production aux États-Unis, bien des gens laissent les produits Heinz sur les étagères des épiceries. Mais par quoi les remplacer? Après tout, on peut difficilement se passer de ketchup, de moutarde et de relish. Surtout l’été.

Nos compliments, la marque maison de IGA, offre bien un ketchup 100% canadien, mais pourquoi ne pas y aller dans un produit encore plus local. C’est ici qu’entre en scène l’entreprise Canada Sauce. (Oui, pour une entreprise créée dans le bastion souverainiste du Saguenay, le nom étonne…)

Du ketchup, de la moutarde et de la relish fabriqués à Chicoutimi… On croit rêver! Les trois condiments, offerts dans d’élégantes bouteilles de verre au logo sobre, n’ont rien à envier à ceux des grandes marques établies depuis des lustres. Bien au contraire.

La relish? On en mangerait à la louche! Le ketchup, d’un beau rouge vermillon, est savoureux à souhait, épicé juste à point. Tout comme la moutarde, dont la texture est riche et onctueuse. En prime, ces trois produits sont sucrés avec du sucre de canne bio ou du sirop d’érable.

Ketchup, moutarde et relish Canada Sauce, 350 ml, 4,99 $. Offerts dans certains IGA, Métro et Provigo, chez Avril et dans de nombreuses épiceries spécialisées.