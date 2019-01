Biscuits-déjeuner aux raisins de corinthe

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 20 à 25 minutes

Donne 12 biscuits d’environ 50 g

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de farine de blé entier ou de farine tout usage, non blanchie

60 ml (1/4 tasse) de graines de chia, noires ou blanches

15 ml (1 c. à table) de poudre à pâte

5 ml (1 à thé) de sel

45 ml (3 c. à soupe) de sucre

90 ml (4 c. à table) d’huile de coco ou de beurre

180 ml (3/4 tasse) de lait ou de boisson de soya enrichie, à la température ambiante

125 ml (1/2 tasse) de raisins de corinthe séchés

Préparation

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Dans un bol, mélanger la farine, le chia, la poudre à pâte, le sel et le sucre. Y couper l’huile de coco à l’aide de deux couteaux. Ajouter le lait et bien mélanger. Pétrir suffisamment pour obtenir une pâte lisse et souple qui ne colle pas. Ajouter les raisins et mélanger délicatement. Ajouter de la farine au besoin. Sur un plan de travail enfariné, abaisser la pâte avec un rouleau à pâte ou avec les doigts à environ 1 cm (1/2 po). À l’aide d’un emporte-pièce rond de 6 cm (2½ po) de diamètre, découper 12 cercles dans la pâte. Déposer les biscuits sur la plaque. Cuire de 15 à 20 minutes. Laisser tiédir. Servir à la température ambiante avec du yogourt grec ou du fromage à la crème léger.

NOTE:

Réchauffer les biscuits à 180 ºC (350° F) pendant 2 à 3 minutes avant de servir. On peut remplacer les raisins de corinthe par n’importe lequel fruit séché de son choix.

Les raisins de corinthe sont de petits raisins secs foncés sans pépins. Ils sont 2 fois plus petits que les raisins secs réguliers et ont un goût naturellement plus sucré, en plus d’être moelleux et savoureux.

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.