Cuisine: nouveautés et trouvailles gourmandes

375 ml d’extase

Qu’obtient-on lorsqu’on fait vieillir du sirop d’érable dans un fût de whisky? Un délice inimaginable, gorgé d’arômes caramélisés, de notes boisées et d’une délicate saveur de whisky. Depuis 2016, l’acériculteur Richard Massé, de l’érablière La Fabrick, à Shefford, se procure des tonneaux de whisky et de bourbon au Tennessee, dans le sud des États-Unis. Il les remplit de son sirop d’érable, le laisse vieillir de trois à six mois – ou jusqu’à un an dans le cas de sa gamme au goût de whisky plus prononcé –, puis met en bouteilles son précieux élixir. À go, on se roule par terre!

Tout, tout, tout sur l’huile d’olive

Ce nouvel ouvrage, signé Claudia Pharand, deviendra vite une référence pour les passionnées d’huile d’olive. L’autrice, qui s’intéresse à ce produit complexe depuis une bonne vingtaine d’années, aborde ici tous les aspects qui y sont liés. La culture du fruit, ses propriétés, son goût, les variétés (elles se comptent par centaines!), les méthodes d’extraction de l’huile, et même la fraude… Le livre, illustré de photos d’oliveraies qui invitent au voyage, propose aussi une cinquantaine de recettes – où l’huile d’olive figure évidemment parmi les ingrédients – allant du hors-d’œuvre jusqu’au dessert. Tout pour nous mettre en appétit, quoi!

L’huile d’olive au quotidien, par Claudia Pharand, Éditions La Presse, 192 Pages, 21,95 $.

Le bon goût du sans gluten!

Que les personnes intolérantes au gluten se réjouissent: Lulubelle & Co a pensé à elles! Mélanges à gâteaux, pâte à crêpes et à gaufres, petits pains, les délices que signe cette entreprise montréalaise se préparent en un tournemain. On n’a qu’à y ajouter quelques ingrédients de base, comme des œufs et de l’huile, puis hop! on enfourne! Résultat, des pâtisseries savoureuses, étonnamment moelleuses et tendres, qui combleront les palais les plus fins. En prime? Tout est bio!

10,89 $ le mélange de 400 g, en ligne, dans certains supermarchés et dans les épiceries fines.