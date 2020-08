Des grillons plein les tranches!

Rebutés par l’idée de manger des insectes? Qu’on se rassure, le pain Grillon, fabriqué entre autres à base de poudre de grillons – son nom l’indique assez clairement –, ne goûte pas du tout l’insecte. D’ailleurs qui sait vraiment ce que ça goûte, un grillon?

Ce produit niché, mis en marché il y a quelques semaines, s’adresse résolument aux consommatrices qui n’ont pas peur d’innover et de sortir des sentiers battus.

Mais pourquoi diable voudrait-on manger un pain qui contient de la poudre de grillon plutôt qu’un autre qui n’en contient pas? Pour sa haute teneur en protéines, voilà tout.

La farine de grillon est riche en protéines. Deux tranches de pain de marque Grillon en fournissent 7 g, soit presque deux fois plus que deux tranches d’un pain de blé entier ordinaire.

Sa texture est moelleuse et chaque tranche est bien rassasiante. On ne s’inquiétera donc pas du fait que le pain Grillon soit de plus petit format.

Quant au goût, on serait bien embêté d’affirmer que ce pain goûte les bibittes. La poudre de grillon est noyée les farines de blé, de pois jaune, de gourgane et d’avoine. On ne la sent donc pas…