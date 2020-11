L'art de dresser la table

La disposition des couverts, qu’il s’agisse d’une table de réception ou d’une table de tous les jours, est basée sur une règle très simple : faciliter la tâche aux convives. On place donc verres et ustensiles selon l’ordre d’arrivée des plats pendant le repas, et là où la main se dirige naturellement. Les explications de Monique Lallier, enseignante en arts de la table à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Les ustensiles

Les fourchettes sont placées à gauche : normal, puisque les convives, la plupart droitiers, devraient tenir leur fourchette de la main gauche et leur couteau de la droite.

De part et d’autre de l’assiette, on place les ustensiles pour tous les plats, selon l’ordre dans lequel ces derniers seront servis, de l’extérieur vers l’intérieur (le plus près de l’assiette). La lame des couteaux est tournée vers l’assiette pour éviter de se couper en prenant des objets avoisinants. On place le grand couteau près de l’assiette, à droite, puis le couteau à entremets, destiné à l’entrée. Si on prévoit un potage au deuxième service, la cuillère sera déposée entre les deux couteaux. Elle sera toutefois à droite des couteaux si on sert une soupe froide – puisque le froid est toujours servi avant le chaud.

En haut de l’assiette, si la largeur de la table le permet, on place la fourchette à dessert à l’horizontale, le manche à gauche, pour pouvoir la saisir aisément ; puis, au-dessous de la fourchette à dessert, on dépose la cuillère à café. On peut aussi apporter ces ustensiles sur la table juste avant de servir dessert et café.

Les verres

Le premier verre utilisé au cours du repas – le verre de vin qui sera servi à l’entrée, ou le verre à eau, s’il est seul – se place à la pointe du grand couteau. Le second verre sera placé à sa gauche, un peu plus haut, puis le troisième, au besoin, de la même façon, les trois verres formant une ligne diagonale. On devrait éviter de placer trop de verres sur la table. Toutefois, si on le souhaite, on peut utiliser deux verres pour servir deux vins blancs différents (on sert le sec avant le moelleux). On ne devrait pas mettre la tasse sur la table dès le début du repas : des miettes de nourriture risquent d’y tomber et elle serait inutilement encombrante.