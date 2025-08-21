Les meilleurs laits d’avoine pour le café au Canada

Dénicher la meilleure boisson végétale n'est pas facile! Il y a des «laits», des «crèmes» et des mélanges pour baristas à base de plantes, spécialement conçus pour être moussés. Dans notre recherche du produit idéal, nous nous sommes concentrés sur les boissons à base d'avoine, qui sont très appréciées par les membres de l’équipe de Châtelaine, et avons écarté le «lait» d’avoine régulier, car il est généralement trop liquide pour être mélangé au café. Nous avons goûté une sélection de produits conçus spécialement pour le café sans rien y ajouter, puis nous les avons mélangés à du café filtre. Voici notre palmarès.

8. California Farms – Mélange barista à l’avoine, 5$ les 946 ml

Les testeurs ont aimé la saveur douce de ce produit, mais pas sa texture, jugée trop liquide. La plupart des commentaires étaient unanimes : cette boisson est si aqueuse qu’elle disparaît complètement dans le café.

7. Elmhurst – Crémette à l’avoine non sucré, 8$ les 473 ml

Dégustée sans café, cette crème épaisse à base d’avoine a séduit les goûteurs, qui ont louangé sa saveur «presque noisettée». Certains ont toutefois déchanté une fois qu’elle a été mélangée au café. «Cela donne à mon café un arrière-goût étrange, presque acide», a écrit un testeur. «Ça a un peu le goût du Coffeemate», a ajouté un autre.

6. Silk – Boisson à l’avoine Barista, 6$ les 946 ml

Un produit au goût très doux, mais qui ne se distingue pas particulièrement des autres.

5. Oatly – Boisson d’avoine barista, 6$ les 946 ml

Les commentaires sur cette populaire boisson crémeuse à l'avoine étaient généralement favorables: les testeurs l'ont décrite comme neutre et douce. «C'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense au lait d'avoine», a écrit l'un d'entre eux.

4. Natura – Barista Avoine Premium, 4$ les 946 ml

Presque à égalité avec la boisson barista d’Oatbox, celle de Natura est très douce, pour laisser beaucoup de place à la saveur du café. Sa mousse est toutefois un peu plus liquide, mais elle est parfaite simplement chauffée, dans un latté.

3. Oatbox – Avoine Barista, 6$ les 946 ml

Cette boisson-caméléon, mise en marché par une entreprise montréalaise, laisse la saveur du café briller et donne une mousse onctueuse. Un excellent choix pour les amateurs de cappuccinos.

2. Earth’s Own – Boisson d’avoine, édition barista, 6$ les 946 ml

Les produits de cette marque canadienne sont ceux qui ont le goût d’avoine le plus prononcé, mais ils ont beaucoup plu à nos testeurs. Ce mélange barista, nommé dans notre Palmarès gourmand 2025, s’est démarqué en raison de sa texture onctueuse, qui «ressemble à celle d'un lait à 2%». La Crème à base d’avoine (un peu plus chère, à 7,50$ les 946 ml, et aromatisée) a surtout impressionné les testeurs qui l’ont goûtée pure. Ils l’ont décrit comme riche, crémeuse et légèrement sucrée.

1. Minor Figures – Boisson à base d’avoine barista, 7$ le litre

Le produit vainqueur de notre Palmarès gourmand 2025 est très neutre, ce qui lui permet de laisser la saveur du café s’exprimer. Deux testeurs intolérants au lactose avaient préalablement indiqué que cette marque britannique était leur préférée pour le café. «Elle n'a littéralement aucun goût, ce qui est parfait pour moi», a écrit l’un d’eux.

L’équipe de Châtelaine a traduit la version originale (en anglais) de cet article et l’a adaptée par l’ajout de produits québécois en juillet 2025.