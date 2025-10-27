Le Creuset - Cocotte de 5,3 l, couleur Flamme Dorée, 610$

Les cocottes de cette marque d’ustensiles de cuisine centenaire sont chères, mais elles ont de grands avantages sur la concurrence. Elles sont plus faciles à soulever en raison de leurs larges poignées, et un peu plus légères que d’autres casseroles en fonte (ce qui n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit d’un grand récipient de cuisson). En outre, leur émail de couleur crème permet de bien contrôler la caramélisation des aliments. — C. B.

Cuisinart - Cocotte Caskata de 5 pintes (4,7 l), 250$

Cette magnifique cocotte est beaucoup plus abordable que ses concurrentes haut de gamme. Elle fait bouillir l’eau moins rapidement que ma cocotte Le Creuset de taille similaire, mais elle retient tout aussi bien la chaleur. L’écart de performance justifie peut-être la différence de prix entre les deux (225 $!), mais il reste à voir si l’émail de la Cuisinart tiendra pendant 20 ans comme celui de mon Creuset. — G. G.

Staub - Cocotte de 5,25 l, 520$

Cette autre marque bien établie est presque aussi performante que Le Creuset en ce qui concerne la rétention de la chaleur, la durabilité et le temps nécessaire pour faire bouillir de l’eau. Bien que les cocottes Staub soient légèrement plus lourdes et que leur intérieur émaillé noir ne facilite pas autant la surveillance du brunissement des aliments, cela n’affecte en rien leur performance et ne causera aucun problème aux cuisiniers expérimentés. — C. B.