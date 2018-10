Surette à la pomme: un produit à découvrir!

Le vinaigre balsamique a désormais de la concurrence au Québec: la Surette à la pomme! Ce condiment acidulé est préparé avec une réduction de pommes à laquelle on ajoute de l’acide malique, naturellement présent dans ces fruits. Résultat: un assaisonnement à la fois sucré et suret qui remplace de belle façon un vinaigre balsamique sirupeux dans une vinaigrette, une marinade ou sur des fromages. On peut aussi l’utiliser pour donner du punch aux cocktails. Plusieurs chefs québécois ont adopté ce nouveau produit, qu’on peut se procurer en ligne à surettecondiments.com ou à la boutique Alambika (1515, avenue Van Horne, Montréal).

30 $ la bouteille de 473 ml

