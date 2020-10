Betteraves : comment les choisir et les apprêter

Cultivé au Québec depuis longtemps, ce légume racine est riche en vitamines, minéraux et antioxydants. En plus, il représente une bonne source de fer pour les femmes. Les feuilles de betterave ont aussi des vertus. Il ne faut pas les jeter, mais les réserver à la composition des salades.

Comment choisir les betteraves au marché?

Sélectionner les betteraves qui sont petites ou moyennes et dont la pelure est sèche. Pour une conservation plus longue – c’est-à-dire plusieurs semaines – retirer et conserver les feuilles à part. Envelopper ensuite chaque betterave dans un papier essuie-tout et ranger au frigo.

Comment apprêter les betteraves?

Betteraves crues: Peler, couper en lanières et incorporer des betteraves dans un gourmand plateau de crudités. Sinon, faire de fines tranches à la mandoline ou de petits copeaux à la râpe à fromage, afin d’en garnir les salades ou autres repas.

Betteraves rôties: Envelopper les betteraves individuellement dans un papier d’aluminium, puis les faire rôtir à 400 °F sur une plaque à cuisson pendant une heure. Laisser tiédir et puis retirer la peau. Arroser d’huile d’olive extra-vierge et d’estragon ou de ciboulette hachée pour un accompagnement simple, mais savoureux.

Betteraves bouillies: Peler les betteraves et les faire bouillir jusqu’à ce qu’elles soient tendres (25 à 45 minutes). Mélanger avec de l’huile d’olive, du zeste d’orange et du sel pour un plat d’accompagnement, ou ajouter aux salades ou smoothies.

Pour sortir de l’ordinaire

Faites une salade en coupant la betterave en fines juliennes, puis aromatisez le tout d’une bonne vinaigrette à base de jus d’orange, de vinaigre balsamique ou d’huile de noix. Utilisez-la pour remplacer les carottes râpées du gâteau aux carottes! Pourquoi pas en potage? Faites cuire les betteraves pelées dans du bouillon de volaille, accompagnées de poireau, d’oignon ou même de fruits comme la pomme et la poire. Ensuite, assaisonnez et liquéfiez avant de servir avec du yogourt nature ou de la crème sure. Cuite dans moins de liquide, elle fera aussi une savoureuse purée, particulièrement si elle est aromatisée de cumin, d’aneth ou de persil. Après l’avoir huilée, salée et poivrée, faites-la rôtir au four, non pelée et entière. (45 à 60 minutes, à 250 °C ou 475 °F).