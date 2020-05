Horoscope: ce que nous réserve mai

Vénus, planète de l'amour, de l’estime de soi et des finances personnelles, sera en rétrogradation à partir du 12. Ce sera le moment de réfléchir à ses liens avec les autres et sur sa propre image publique. Il faudra peut-être même porter attention à son budget personnel ou familial.

Vénus, la planète de l’amour, de l’estime de soi et des finances personnelles, rétrograde le 12 de ce mois. Ces trois sujets seront donc scrutés à la loupe, et voici ce que vous pouvez faire: trouvez le rôle qui vous revient. La rétrogradation est toujours l’occasion d‘analyser, de réfléchir et de réévaluer les situations. Déterminez les constantes qui marquent vos interactions, qu’elles concernent vos ressources, votre apparence (et la valeur que vous y accordez) ou encore vos relations avec les autres. Tout ce que vous maîtrisez, c’est votre façon de vous engager, et le moment est tout à fait propice pour repartir à neuf.

TAUREAU

20 avril — 20 mai

Ce n’est pas faire preuve d’égoïsme que de s’octroyer une pause quand elle est nécessaire. Ce mois-ci, vous risquez de ressentir un certain épuisement et une bonne dose de stress. Le mieux, c’est d’accorder la priorité à votre bien-être. Une astuce pour y parvenir : soyez à l’écoute de votre corps et n’hésitez pas à prolonger les moments de repos – et quand vous travaillez, chassez de vos pensées toutes les choses sur lesquelles vous n’avez aucune prise. Autrement dit, fixez-vous des limites saines autant que possible.

GÉMEAUX

21 mai — 21 juin

Quand on a les nerfs à fleur de peau ou qu’on éprouve des déceptions, il arrive qu’on dise ou fasse des choses sans y avoir suffisamment réfléchi. Au mois de mai, clarifiez vos états d’âme avant d’essayer de régler les problèmes qui se présentent. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ce que vous ressentez. Prenez l’habitude d‘affronter vos émotions, surtout celles que vous êtes tentée de fuir. Dans la deuxième partie du mois, vous aurez des décisions à prendre : plus vous serez à l’écoute et concentrée, plus vos choix seront judicieux.

CANCER

22 juin — 22 juillet

Les difficultés relationnelles prendront plus de place ce mois-ci, ce qui pourrait vous forcer au repli alors que vous feriez mieux de rester ouverte aux autres. À l’heure actuelle, les gens ont peur. C‘est dans ces périodes-là qu’ils risquent le plus d’être sur la défensive. En revanche, les gestes de bonté spontanés auront le plus grand pouvoir de transformation. Face aux problèmes graves, accordez-vous une certaine latitude, et faites de même avec votre entourage. Il y a tant de choses que les gens ne font pas intentionnellement – ils se battent plutôt contre leurs propres fantômes. La situation se gâte? Osez la gentillesse.

LION

23 juillet — 22 août

De la volonté d’organisation à l’intimidation, il n’y a qu’un pas; il est temps pour vous d’en prendre conscience. Si vous tentez d’imposer votre volonté ce mois-ci, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Vous réussirez peut-être à obtenir ce que vous voulez dans l’immédiat, mais à plus long terme, vous attiserez la révolte. Donnez de votre personne quand vous en aurez l’occasion, faites entendre votre point de vue et écoutez vraiment ce que les autres ont à dire.

VIERGE

23 août — 22 septembre

La romancière britannique Jeanette Winterson a écrit : « On joue, on gagne. On joue, on perd. Mais on joue. C’est le jeu qui est irrésistible. Quand on joue à pile ou face avec ce que l’on aime, les risques que l’on prend sont révélateurs de ce qui compte vraiment. » Nul besoin de connaître l’avenir pour se fier à son instinct, se rapprocher de ses valeurs et agir en fonction de celles-ci. La période actuelle présente des risques importants, mais elle recèle également un grand potentiel. Faites appel à votre volonté et mobilisez toutes vos forces pour agir.

BALANCE

23 septembre — 22 octobre

La peur est insidieuse et mauvaise conseillère : elle entraîne des comportements abusifs et fait craindre la pénurie même dans l’abondance. Respectez vos émotions sans pour autant souscrire aux scénarios alarmants . Ce mois-ci, exercez-vous à envisager les choses objectivement. N’hésitez pas à dire ce que vous pensez et ressentez, puis consultez des sources fiables pour savoir à quoi vous en tenir. Votre inquiétude peut vous permettre d’obtenir des informations utiles, encore faut-il que vous puissiez les décoder.

SCORPION

23 octobre — 21 novembre

Vous devez lâcher prise. Il n’y a pas d’autre solution. Vous pouvez passer tout le temps que vous voulez à nommer vos sujets d’inquiétude, vous ne les éliminerez pas pour autant. Pas plus que vous ne parviendrez à changer de point de vue. Recentrez-vous. Repérez les ressources dont vous disposez et consacrez toute votre attention et votre énergie à les cultiver. Rechercher de l’aide deviendra alors votre seconde nature. L’action est le remède à l’anxiété.

SAGITTAIRE

22 novembre — 21 décembre

Le mois de mai vous fournira de belles occasions de voir la vie et les rapports humains sous un nouveau jour. Autant que possible, concentrez-vous sur l‘aspect affectif de vos relations. Vous voulez avoir raison, mais ne vaut-il pas mieux avoir du cœur? Ce mois-ci, choisissez judicieusement vos combats et vos points d’ancrage pour essayer de profiter des transits qui vous concernent, mais aussi pour être la meilleure version possible de vous-même. Laissez les gestes de bienveillance, petits et grands, devenir votre source de motivation.

CAPRICORNE

22 décembre — 19 janvier

Être à la hauteur ne signifie pas qu’on échappe aux craintes et aux émotions contradictoires, mais simplement qu’on fait de son mieux même lorsqu’on est aux prises avec ces sentiments. Recherchez des moyens de mener votre vie et d‘agir dans le monde en fonction de vos valeurs, de vos besoins et de ce que vous considérez comme des priorités. Ce n’est pas le moment d’abandonner ou de vous montrer indifférente. Laissez-vous inspirer par les autres et faites votre possible.

VERSEAU

20 janvier — 18 février

Retrouvez vos ailes. Ce mois-ci, vous êtes prête à prendre votre envol, et c’est en partie grâce à votre créativité et à votre esprit novateur, deux aptitudes dont le monde a besoin actuellement. Faites partie de la solution en jouant votre rôle sur les plans personnel et professionnel. Vous risquez d’être envahie par le doute et par toutes sortes de réticences; n’y accordez pas trop d’attention. Faites ce que vous pouvez au jour le jour.

POISSONS

19 février — 20 mars

Difficile de prédire l’avenir actuellement. Mais n’est-ce pas toujours le cas? Ne laissez pas vos craintes vous convaincre que tout est voué à l’échec, car c’est faux! Les temps sont durs, certes, mais on peut encore faire des choix et, comme on le constate chaque jour, l’inattendu n’est jamais loin. Fondez votre opinion sur des informations concrètes et vérifiées, et laissez-vous inspirer par les possibilités qui se dessinent. Autrement dit, pour trouver l’équilibre, équilibrez d’abord votre jugement.

BÉLIER

21 mars — 19 avril

Vous êtes capable de tout mener à bien, et même de façon impeccable, mais si vous ne tenez pas compte des autres ou de leurs besoins et émotions, cela pourrait se retourner contre vous de façon spectaculaire. Faites preuve de respect et intégrez les autres dans vos projets, même si cela vous oblige à ralentir. Pendant que vous planifiez votre action, songez à l’impact sur votre entourage. Prenez soin de communiquer vos intentions et soyez même prête à accepter les compromis ce mois-ci. Mieux vaut parvenir à vos fins avec élégance plutôt que rapidement.