Le bermuda, longtemps relégué aux souvenirs des années 1990 et du début des années 2000, est redevenu un élément clé de la garde-robe estivale. Et avec le retour en force du style preppy – soit le look BCBG des grands collèges américains – difficile de résister à l’envie de l’agencer à une paire de chaussures bateau.

Twik - Bermuda habillé ligné, 49 $

Anthropologie - Bermuda à imprimé 100 % lin, 118 $

Icône - Bermuda effet suède chameau, 109 $

Gap - Short taille basse en mélange de lin, 90 $

Urban Outfitters - Bermuda en denim à jambe large, 79 $

Aritzia - Short plissé à jambe large, 98 $

H&M - Bermuda en tissu enduit, 30 $

Edito par Simons - Bermuda satiné ceinturé, 225 $ (en solde à 100 $)

KOTN - Bermuda habillé, 128 $

RW&CO - Bermuda en lin à taille haute, 60 $ (en solde à 40 $)

Everlane - Short plissé en mélange de lin, 173 $

Levi’s - Bermuda en denim, 60 $