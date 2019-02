Etik & co: des vêtements écolos et équitables

Loïc de Fabritus carbure aux grandes causes: il a été chef d’un parti vert en France et eurodéputé écologiste. Installé à Montréal depuis 2015, il continue de militer pour la justice sociale et le développement durable. Le commerce équitable, ça lui parle tellement qu’il a fondé etik & co, une boutique en ligne de vêtements et accessoires en coton certifié bio. On y trouve des marques triées sur le volet pour leurs valeurs et leur respect de l’environnement: Etiko (baskets australiennes 100% véganes), Conscious Step (chaussettes américaines) et Melawear (chemisiers, cardigans et sacs danois). En attendant d’en accueillir d’autres. Loïc tient à offrir les articles à prix abordable… pas évident dès qu’on entre en zone équitable. Comment faire? En réduisant le nombre d’intermédiaires et en assumant la vente directe aux consommateurs. Sans négliger les producteurs, qui reçoivent un prix juste pour leur coton.

