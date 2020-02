En matière de couleurs, il y a les zones de confort délimitées par le duo noir et blanc et par le camel omniprésent cette saison. Mais pendant la Semaine de mode de Milan, les fashionistas, inspirées par la lumière solaire, ont osé explorer d’autres horizons chromatiques. On applaudit fort ces agencements de nuances pas nécessairement copines à prime abord.

• Le rose (fuchsia et barbe à papa) fréquente avec assiduité le jaune (tournesol et beurre frais).

• L’orangé (néon et mandarine) s’est faufilé parmi les verts (olive et gazon).

• Les bruns épicés (rouille et cannelle) sont rafraîchis par du bleu pervenche ou du vert céleri.

• Le lavande poudré adhère au turquoise et au bleu cyan, annonciateurs du beau temps.

Mode Les plus beaux combos de couleurs vus à Milan 1 / 26 Photo: Imaxtree

À lire: Nos sacs préférés, vus à New York (on raffole du n° 12)