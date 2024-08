Prime Day 2024: les meilleurs rabais aux rayons mode et beauté sur Amazon

L’événement de magasinage à rabais d’Amazon, le Prime Day, bat son plein jusqu’au 17 juillet à 23h59. Pour l’occasion, nous avons déniché les offres les plus avantageuses aux rayons mode et beauté. Et elles sont toutes réduites d’au moins 30 %. Qu’est-ce qu’on dit… ?

Mode

Veste Adidas, 48,65 $ (43 % de rabais)

Toute l’équipe de Châtelaine est tombée en pâmoison devant cette veste à la coupe courte, légèrement évasée et munie de poches à l’avant. Elle est à sa place partout, de la salle de sport à l’épicerie en passant par le resto du coin.

Bottes de pluie Chloe de Kamik, 59,23 $ (38 % de rabais)

Afin de ne pas arriver à destination les petons trempés, enfilez ces jolies bottes de pluie passe-partout de l’entreprise québécoise Kamik.

Jean Ribcage de Levi’s, 85,46 $ (43 % de rabais)

N’en déplaise aux amatrices de tailles basses, chez Châtelaine, nous continuons d’être pro-tailles hautes. Le Ribcage de Levi’s est juste assez évasé, il souligne la taille à merveille et il semble allonger les jambes. Nous l’aimons encore plus à moitié prix !

Lunettes de soleil Ray-Ban, 198,40 $ (32 % de rabais)

Un modèle classique et intemporel qui convient à une multitude de looks. En plus, ses verres sont polarisés pour empêcher les reflets gênants.

Baskets Keds, 28,45 $ (53 % de rabais)

Un classique à prix d’ami. Ces chaussures en toile et tout confort s’harmonisent à quasi toutes les tenues estivales.

Brassière de sport Adidas, 26,72 $ (44 % de rabais)



Plus de couleurs vitaminées dans votre garde-robe sport ! Conçue sans armature avec un tissu respirant, cette brassière est lavable à la machine.

Sandale Zayne de UGG, 73,50 $ (48 % de rabais)

Confort et quelques centimètres de hauteur supplémentaires, c’est ce que promettent ces coquettes sandales en cuir et caoutchouc, à porter gaiement tout l’été sur le bord de la piscine.

Chaussures rétro E5 d’Adidas, 98,14 $ (45 % de rabais)

Les couleurs pop ont la cote cet été. Faites tourner les têtes avec ce modèle rétro signé Adidas.

Beauté

Masque de nuit hydratant de LANEIGE, 30,45 $ (30 % de rabais)

Pour vous réveiller un peu plus fraîche, vous pouvez compter sur ce masque enrichi de niacinamide et de probiotiques à la texture somptueusement gélifiée qui hydrate le derme en profondeur tout en apaisant les inflammations.

Miroir rechargeable à DEL avec grossissement Unbound de Conair, 56,83 $ (53 % de rabais)

Afin de vous épiler les sourcils avec précision ou de vous assurer que vous appliquez le bon fond de teint, adoptez ce miroir sans fil avec éclairage DEL intégré qui se recharge avec un câble USB. Il est doté d’un plus petit miroir grossissant amovible.

Traitement sans rinçage Extreme anti-casse de Redken, 21,56 $ (30 % de rabais)

Vos mèches en arrachent ? Renforcez-les avec ce vaporisateur qui fortifie les cuticules pour réduire la casse et les pointes fourchues. Il promet une protection thermique pour limiter les dégâts liés à l’utilisation d’outils chauffants comme le fer à friser.

Brillant à lèvres de Burt’s Bees, 4,22 $ (58 % de rabais)

Ce brillant à lèvres au doux parfum d’abricot, qui renferme du beurre de cacao et de karité, glisse sur les lèvres et leur donne de l’éclat, tout en les hydratant. Burt’s Bees a également d’autres produits à prix compétitif, comme cet exfoliant doux pour le visage (8,08$ – 38% de rabais).

Brosse nettoyante pour le visage de PMD, 57,47 $ (42 % de rabais)

Grâce à ses petits pics en silicone et ses pulsations, cette brosse nettoie la peau en profondeur, la tonifie et floute les pores au passage. Elle convient aux peaux sensibles.

Shampooing réparateur Fusion de Wella, 22,40 $ (54 % de rabais)



Avec son action antioxydante, ce shampooing aide à débarrasser les cheveux des résidus qui peuvent s’y accumuler.

Brosse à dents électrique 4900 de Philips Sonicare, 59,95 $ (50 % de rabais)

Cette brosse nettoie les dents par de micro vibrations douces pour les gencives. Un capteur de pression indique quand vous appuyez trop fort.

Ensemble de blanchiment des dents 3D Whitestrips de Crest, 44,99 $ (49 % de rabais)

Des dents blanches pour la rentrée, ça vous dit ? Les fameuses bandes de Crest sont offertes à moitié prix pendant Prime Day. Profitez-en !

Mascara Lash Blast Volume de Covergirl, 7,19 $ (45 % de rabais)

Ce mascara est non seulement hydrofuge, mais il densifie visiblement la ligne de cils en plus de tenir des heures durant. Excellent rapport qualité-prix.

Huile nettoyante micellaire Sensibio de Bioderma, 18,89 $ (30 % de rabais)

Une eau micellaire démaquillante, c’est bien. Une huile, c’est mieux parce qu’elle permet de déloger plus efficacement le maquillage résistant à l’eau et les résidus de crème solaire. Sans parfum et conçu pour les peaux sensibles, le produit Sensibio prend une agréable texture laiteuse au contact de l’eau et du derme, puis il se retire sans trop d’efforts.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.