Des aspirateurs aux friteuses à air: des rabais alléchants durant le Prime Day

Lot de 10 couteaux en acier inoxydable allemand forgé Henckels (52% – 129,99 $)

L’ensemble comprend un couteau à éplucher, un couteau utilitaire, un couteau de chef, un couteau à pain, trois couteaux à steak en acier inoxydable, des ciseaux à aiguiser, des ciseaux de cuisine et un bloc de rangement pratique. Et devinez quoi ? Tous les couteaux fabriqués en acier inoxydable vont au lave-vaisselle.

Machine à eau pétillante, Soda Stream – 94 $ (44 % de rabais)

Préparez des boissons pétillantes fraîches facilement sans utiliser un contenant à usage unique grâce à un simple levier de gazéification. La machine vient avec une bouteille réutilisable de 1 litre qui va au lave-vaisselle et un cylindre de CO2 de 60 litres. Au revoir canettes et bouteilles de plastique !

Lot de 3 plaques de cuisson Ninja Foodi NeverStick – 58,96 $ (26 % de rabais)

Si vos plaques à biscuits gondolées et tachées semblent avoir atteint leur fin de vie utile, remplacez-les par ce trio de choix. Celles de Ninja sont antiadhésives, faciles à nettoyer et résistent la chaleur jusqu’à 500 °F.

Sonnette vidéo Blink Video Doorbell + Sync Module 2 – 44,99 $ (50 % de rabais)

Gardez un œil sur le pas de votre porte – même à distance – grâce à cette sonnette avec caméra intégrée. Elle offre une image haute définition, une vision nocturne infrarouge et permet une conversation bidirectionnelle. Alimenté par deux piles AA qui dureraient jusqu’à deux ans selon le fabricant, le système comprend des options de sauvegarde et de partage de séquences vidéo et est compatible avec Alexa.

Friteuse à air électrique, 5.5 L NINJA AF161 Max XL – 119,99 $ (40 % de rabais)

Cet appareil permet de cuire des aliments en utilisant jusqu’à 75 % moins d’huile grâce à sa technologie de circulation d’air à haute vitesse. Elle dispose de quatre fonctions de cuisson (friture à l’air, rôtissage, réchauffage et déshydratation) pour varier les plaisirs en cuisine.

Lot de 4 éponges à récurer, Mr. Clean Effaceur Magique – 5,99 $ (20 % de rabais)

Cette éponge à la surface texturée vient à bout de bien des taches et surfaces graisseuses. Nous nous en servons même pour nettoyer nos baskets blanches.

Amazon Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa – 26,99 $ (55 % de rabais)

Lancez vos émissions de télé favorites ou vos applications comme Netflix ou Prime Video avec une simple commande vocale grâce à la télécommande d’Amazon. Une fois connectée à votre téléviseur, elle permet aussi de contrôler le volume, de l’allumer ou de l’éteindre.

Amazon Echo Show 5 (3e génération, modèle 2023) – 59,99 $ (50 % de rabais)

Gérez vos rendez-vous, les appareils intelligents de votre maison en plus de faire des appels vidéo et d’écouter de la musique grâce à cet écran intelligent. Besoin d’un assistant? Demandez à Alexa.

Machine à café Vertuo de Nespresso Breville – 119 $ ( 48 % de rabais)

Préparez des cafés selon vos envies du moment. Cette machine simple à utiliser peut autant vous verser un espresso parfaitement intense qu’un succulent allongé.

Aspirateur robot, iRobot Roomba j7+ – 699,99 $ (30 % de rabais)

Cet aspirateur robot débarrasse les planchers des miettes tout en évitant les obstacles : les pattes de meuble, les chaussettes ou les chaussures. L’appareil se vide automatiquement dans une base et peut être contrôlé via l’application ou des assistants vocaux comme Alexa.

Machine à pâtes automatique Viva Collection de Philips – 144,99 $ (48 % de rabais)

Préparez des pâtes fraîches en un tournemain grâce à cet appareil automatique simple à utiliser. La machine vient avec trois disques pour la création de spaghetti, penne, fettuccine, mais il est possible de s’en procurer d’autres en ligne. Comme sa taille est compacte, il ne prendra pas trop de place dans l’armoire.

Lot de 3 poêles à frire antiadhésives en acier inoxydable, Jamie Oliver par T-fal – 75,99 $ (24 % de rabais)

Tout adepte de cuisine doit avoir de bonnes poêles pour faire de la magie aux fourneaux. T-Fal s’est associé avec le célèbre chef Jamie Oliver pour créer celles-ci qui conviennent notamment aux cuisinières à induction. L’ensemble comprend 3 poêles de 20, 24 et 28 cm.

Vitamix Mixeur Propel Series 750 – 552 $ (30 % de rabais)

Préparez des smoothies, soupes et purées impeccablement lisses grâce au moteur puissant et aux lames en acier inoxydable de cet appareil. Croyez-nous, il peut venir à bout des aliments les plus durs. Il dispose en plus de cinq programmes préréglés pour obtenir la texture optimale selon le plat que vous préparez.

Ensemble de démarrage pour machine à sceller sous vide FoodSaver FM2010 99,99 $ (39% de rabais)

Pour conserver vos aliments plus longtemps, scellez-les avec cet appareil qui s’active après avoir pressé sur un seul bouton. Sont compris des sacs et des rouleaux pour commencer à emballer tout de suite.

Tous les produits cités dans ce texte ont été choisis de manière indépendante par notre équipe éditoriale. Certains achats effectués à partir des liens affiliés peuvent nous rapporter une petite commission, sans coût additionnel pour vous.