Le guide du lin chic : 7 indispensables pour l’été

Oui, le lin peut être taillé sur mesure pour les grandes occasions. Travaillée dans des coupes modernes, dans des tons neutres ou vitaminés, et souvent agrémentée de détails structurés, la matière noble et respirante s’impose naturellement au 5 à 7, lors d’un dîner en terrasse ou même d’un mariage champêtre. Voici mes coups de cœur stylés, accompagnés de conseils pour les accessoiriser avec goût.

MANGO – Blazer en lin, gilet en lin et pantalon en lin (180 $, 100 $ et 100 $)

Ce tailleur impeccable (mais pas trop guindé!) en lin pur de couleur bleu ciel, composé d’une veste à coupe droite, d’un gilet boutonné sans manches et d’un pantalon à jambe droite, offre un look à la fois structuré et léger.

Porté de la tête aux pieds, en complet à trois pièces, il est tout indiqué pour un événement chic – surtout si vous le complétez avec des sandales à talons fins, une pochette métallisée et des bijoux délicats. Pour le bureau, vous pouvez associer le blazer au pantalon avec un débardeur en maille ou une blouse fluide en dessous. Et pour une sortie entre amies ou un rendez-vous romantique, agencez simplement le gilet boutonné à un bermuda à taille haute ou à une jupe midi en denim pour une allure «coolissime» inspirée des années 90.

H&M – Robe à bretelles fines en lin mélangé (85 $)

Flatteuse pour tous les types de silhouettes, cette robe courte à fines bretelles réunit tous les atouts de la parfaite petite robe d’été, à la fois chic et décontractée.

Bon à savoir : son tissu fait d’un mélange de coton et de lin se froisse beaucoup moins facilement que le lin pur, ce qui en fait l’alliée idéale pour vos vacances à l’étranger.

Pour une réception dans le jardin ou un souper sur une terrasse, associez-la à des mules à talons bas, des boucles d’oreilles nacrées et un chignon flou. Pour un voyage au bord de la mer, portez-la avec un chemisier ample ouvert, des sandales plates et un grand cabas en paille. Autre bonne idée : la superposer à un t-shirt blanc ajusté pour un look plus relax et urbain, parfait pour une virée au marché ou la visite d’une expo.

RW&CO. – Blouse en mélange de lin à manches courtes et col chemisier (70 $, en solde à 49 $)

À la fois polyvalente et élégante, cette blouse légèrement texturée, en mélange de lin et de viscose, s’intègre facilement à une garde-robe de travail estivale. Avec son col chemisier et sa coupe droite, elle fait bonne figure rentrée dans un pantalon de tailleur, un jean bootcut ou une jupe crayon.

Pour un look de week-end, pourquoi ne pas l’ouvrir un peu au col – ou entièrement, si vous la superposez à une camisole foncée – et la marier à un short fluide ou à une jupe longue bohème ? Il suffit d’ajouter une paire de boucles d’oreilles dorées, des lunettes de soleil et des sandales à lanières pour une touche stylée actuelle et sans effort.

EVERLANE – Pantalon drapé The Linen Way-High (203 $)

Avec sa taille haute flatteuse, sa coupe ample parfaite et son tombé fluide, ce pantalon en lin a tout bon. Il se marie aussi bien à un débardeur ajusté rentré qu’à un chemisier blanc noué à la taille ou même à un haut coupé court (dit crop top) plus audacieux.

Le jour, enfilez-le avec des sandales plates et un cabas en cuir souple. Le soir, regardez-le prendre une allure plus habillée avec des mules à talons, un haut satiné et une veste masculine surdimensionnée. C’est le genre de vêtement dans lequel je compte personnellement investir cet été, parce qu’il se porte en boucle, du boulot au 5 à 7.

SIMONS – Jupe midi boutonnée pur lin Contemporaine (125 $, en solde à 100 $)

Classique réinventé, cette jupe midi boutonnée en lin pur est la parfaite alliée des températures chaudes et humides. En plus d’avoir une taille élastique froncée à l’arrière – un gage de confort –, elle comprend une ceinture coordonnée amovible, ainsi que… des poches pratiques !

Elle s’agence facilement à un t-shirt uni ou à une camisole en soie afin d’obtenir le juste équilibre entre décontraction et sophistication. Elle se transforme aussi en excellente option pour le week-end lorsqu’elle est agencée avec des baskets blanches et une veste en jean. Pour une soirée plus habillée, je recommande de la combiner à un haut à manches bouffantes ultra-féminines, ainsi qu’à des accessoires dorés délicats. À mon humble avis, cette jupe est une pièce caméléon que vous aurez envie de revêtir du matin au soir.