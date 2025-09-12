Édito: merci à nos héroïnes

Que vous vous impliquiez dans un comité de parents, une association caritative ou une ONG, que vous ayez accès à une plateforme médiatique pour faire rayonner votre engagement et vos convictions ou que vous travailliez dans l’ombre, vos efforts sont essentiels au bien-être de la communauté. Je vous dédie notre grand dossier de l’automne.

Pour souligner officiellement les 65 ans de Châtelaine, qui est né en octobre 1960, j’aurais pu opter pour les confettis et l’autocongratulation, mais, avec l’aide de plusieurs membres de notre fantastique équipe, j’ai plutôt choisi de braquer les projecteurs sur 17 femmes ayant marqué le Québec au cours des 7 dernières décennies. Qui a donné plus à ses concitoyennes que Pauline Marois, créatrice de la politique familiale dont bénéficient parents et enfants? L’ancienne (et, à ce jour, unique) première ministre du Québec, lauréate de notre Grand Prix, a été généreuse de son temps, nous accordant un long entretien et se prêtant au jeu de la séance photo en compagnie de la gagnante de la catégorie Arts, communications et médias, l’artiste et militante Anaïs Barbeau-Lavalette.

Je n’aurais pu rêver d’un meilleur duo pour notre page couverture. Il faut beaucoup de cran et d’aplomb pour faire son chemin comme l’ont fait ces deux femmes que j’admire énormément. Or, comme on le constate à force de côtoyer des personnalités publiques, les plus grandes sont aussi, très souvent, les plus humbles. «Je suis ici parce qu’elle est ici», a lancé Anaïs Barbeau-Lavalette à propos de son aînée, lors de la séance photo. Un hommage spontané, touchant et vrai, car le but des Prix Châtelaine est non seulement de célébrer les réussites, mais de regarder vers l’avant et d’encourager celles qui reprennent le flambeau alors que les acquis des féministes sont fragilisés.

Ce numéro du magazine marque, par ailleurs, le point final d’un chapitre important pour moi, puisque j’ai choisi de quitter ce magazine que j’adore. Je suis très heureuse d’avoir pu créer les Prix Châtelaine avant de partir, et j’espère que ce dossier deviendra une tradition annuelle, car il y a, dans divers domaines d’activité, de nombreux parcours à célébrer. De mon passage ici, je retiendrai avant tout la chance que j’ai eue de travailler pour vous, nos lectrices. Vous êtes l’âme de Châtelaine.