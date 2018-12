Craquelins bagels plein goût

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 1 heure

Donne 10 portions

Ingrédients

180 ml (3/4 tasse) de graines de tournesol non salées

180 ml (3/4 tasse) de graines de lin

80 ml (1/3 tasse) de graines de sésame

3 c. à soupe de graines de pavot

250 ml (1 tasse) de farine d’épeautre

250 ml (1 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide

1 c. à soupe d’oignon émincé déshydraté

1 c. à soupe d’ail émincé déshydraté

1 1/4 c. à thé de sel casher

3 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation

PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS SUPÉRIEUR DU FOUR ET L’AUTRE DANS LE TIERS INFÉRIEUR. PRÉCHAUFFER LE FOUR À 160 °C (325 °F).

Dans une grande poêle à frire, sur feu moyen, griller les 4 sortes de graines en remuant souvent, jusqu’à ce que les graines de sésame soient légèrement dorées, 7 ou 8 minutes. Laisser refroidir quelques minutes dans un grand bol. Ajouter la farine, les flocons d’avoine, l’oignon, l’ail et le sel au mélange de graines grillées. Verser graduellement 250 ml (1 tasse) d’eau et l’huile d’olive en brassant. Placer la moitié de la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Abaisser la pâte en un rectangle mince de 30 x 25 cm (12 x 10 po). Retirer la feuille de papier sulfurisé du dessus et glisser la pâte (en laissant en place la feuille de papier sulfurisé du dessous) sur une plaque à cuisson. Répéter avec le reste de la pâte. Placer une plaque sur la grille de la partie supérieure du four et l’autre, sur celle de la partie inférieure. Cuire jusqu’à ce que le tout soit doré et croustillant, 50 à 55 minutes, en intervertissant les plaques à la mi-cuisson. Briser en morceaux.

