Ingrédients

30 ml (1 oz) de rhum blanc

30 ml (1 oz) de rhum épicé

30 ml (1 oz) de jus Fruits du verger*

60 ml (2 oz) de jus de canneberge

Canneberges surgelées (facultatif)

Feuilles de basilic (facultatif)

Préparation

Mettre les rhums et les jus dans un shaker rempli de glaçons. Secouer vigoureusement. Verser dans un verre highball. Ajouter des glaçons. Pour une présentation originale, on peut garnir de quelques canneberges surgelées et de feuilles de basilic.

* Pour cette recette, nous avons utilisé le jus Fruits du verger de la marque Oasis. Toute autre marque contenant des jus de pêche, de poire et de prune peut aussi convenir.

Une création de l’équipe de Châtelaine.