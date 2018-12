Un chaï chaud au beurre

Mélanger 2 c. à soupe de beurre non salé, 3 c. à soupe de cassonade, 1 c. à soupe de gingembre frais haché, 3 c. à soupe de pépites de chocolat et 1 c. à soupe d’épices à chaï.

Verser 2 tasses d’eau bouillante sur 4 sachets de thé noir. Laisser infuser 4 minutes. Retirer les sachets.

Au mélangeur, mixer le thé avec la préparation au beurre et 1 tasse de lait chaud (ou de boisson végétale) jusqu’à ce que le mélange soit mousseux. Tamiser et verser dans 3 tasses.

Garnir de copeaux de chocolat noir. Et savourer…

