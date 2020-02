Sur feu vif, porter à ébullition une casserole d’eau de grandeur moyenne. Réduire le feu à moyen, ajouter les œufs et le vinaigre, et laisser mijoter pendant 11 minutes. Égoutter les œufs et les rincer sous l’eau froide jusqu’à ce qu’ils aient assez refroidi pour être manipulés. Peler les œufs, puis les hacher grossièrement. Transférer dans un grand bol.

Dans le récipient d’un robot culinaire, mélanger la mayonnaise, les herbes, le yogourt, la moutarde et l’ail jusqu’à ce que le tout soit homogène, environ 1 minute. En raclant le récipient du robot, transférer le mélange de mayonnaise dans le grand bol avec les œufs. Ajouter le céleri, l’oignon vert et le sel, et, si désiré, le feta et le chili broyé. Mélanger.