Préparation: 1 heure 20 minutes

Cuisson: 7 minutes

Attente: 45 minutes

Donne 24 biscuits

Conservation

Les biscuits se gardent jusqu’à 1 semaine dans un contenant hermétique, à température ambiante, ou jusqu’à 1 mois au congélateur.

Notes

Pour obtenir du chocolat blanc grillé, étendre 170 g de chocolat blanc haché, en une seule couche, sur une plaque avec rebord. Cuire au four à 120 °C (250 °F) en pliant et lissant le chocolat toutes les 10 minutes, à l’aide d’une spatule à pâtisserie, jusqu’à ce que le chocolat soit bien doré, environ 1 heure. Laisser refroidir le chocolat à la température ambiante environ 30 minutes, puis réfrigérer jusqu’à ce qu’il soit assez ferme pour être haché, environ 1 1/2 heure de plus.

On trouve des tablettes de chocolat blanc grillé dans certaines confiseries.

Comment tempérer le chocolat

Grâce à cette technique, le chocolat fondu devient dur et craquant une fois refroidi. L’usage d’un thermomètre à affichage numérique facilite l’opération.

Pourquoi ajouter du beurre de cacao?

L’ajout de beurre de cacao est recommandé, car ce produit riche en gras rend le chocolat fondu plus coulant. Cela facilite le trempage et l’enrobage. Cependant, si on ne fait que verser du chocolat fondu sur des biscuits, cet ajout n’est pas nécessaire. On trouve le beurre de cacao, souvent vendu en blocs ou en gros morceaux, dans les épiceries spécialisées et dans les boutiques d’accessoires de cuisine.

1. Mettre les trois quarts du chocolat haché dans un bol en verre ou en métal et déposer celui-ci au-dessus d’une casserole d’eau frémissante. Le bol doit s’appuyer sur tout le rebord de la casserole, mais son fond ne doit pas toucher l’eau. Placer un thermomètre à affichage numérique dans le chocolat et remuer fréquemment avec une spatule de caoutchouc.

2. La température du chocolat ne doit pas dépasser 41 °C (105 °F). Quand la moitié du chocolat est fondu, retirer le bol de la chaleur et continuer à remuer jusqu’à ce que tout le chocolat soit fondu. Éponger soigneusement le fond du bol pour éviter toute condensation.

3. Incorporer le reste du chocolat haché et le beurre de cacao (si désiré), une petite poignée à la fois, en laissant fondre entre chaque ajout.

4. Laisser la température du chocolat descendre à 32 °C (entre 89 °F et 90 °F) pour du chocolat noir, et entre 29 °C et 31 °C (entre 84 °F et 87 °F) s’il s’agit de chocolat au lait ou de chocolat blanc. Brasser pour accélérer le refroidissement, mais ne pas placer au réfrigérateur ou au congélateur. Le but est d’obtenir une texture lisse et lustrée. Si le chocolat refroidit trop rapidement, remettre le bol au-dessus de la casserole d’eau frémissante jusqu’à l’obtention de la température requise.

5. Employer le chocolat fondu sans tarder, car il durcit en refroidissant.