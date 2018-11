Biscuits linzer

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 10 minutes par fournée

Attente: 1 heure 15 minutes

Donne 16 biscuits sandwichs

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de noisettes grillées, mondées

500 ml (2 tasses) de farine tout usage

1 1/4 c. à thé de cannelle

3/4 c. à thé de poudre à lever

1/2 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de clou de girofle moulu

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli

160 ml (2/3 tasse) de sucre

1 œuf

1 c. à thé d’extrait de vanille

180 ml (3/4 tasse) de confiture de framboises

sucre glace

Préparation

Dans un robot culinaire, moudre les noisettes finement. Ajouter la farine, la cannelle, la poudre à lever, le sel et le clou de girofle, et actionner l’appareil par touches successives pour mélanger. Dans un grand bol, battre le beurre en crème avec le sucre à l’aide d’un batteur électrique réglé à vitesse moyenne, environ 3 minutes, en raclant la paroi et le fond du bol. Incorporer l’œuf et l’extrait de vanille. Ajouter le mélange de farine en battant jusqu’à que la pâte soit liée, sans plus. Diviser la pâte en deux portions et façonner un disque avec chacune. Envelopper séparément de pellicule plastique. Réfrigérer 1 heure, jusqu’à ce que la pâte soit ferme. PRÉCHAUFFER LE FOUR À 175 °C (350 °F). TAPISSER DEUX PLAQUES À BISCUITS DE PAPIER SULFURISÉ. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser un premier disque de pâte à 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce rond et cannelé de 7,5 cm (3 po), découper les biscuits dans l’abaisse. Rassembler les retailles, les abaisser de nouveau et réfrigérer au besoin. À l’aide d’un emporte-pièce rond et cannelé de 2,5 cm (1 po) ou d’une douille à embout large, retirer le centre de la moitié des biscuits. Transférer les biscuits (avec ou sans trou) sur l’une des plaques en les espaçant d’environ 2,5 cm (1 po) et réfrigérer 15 minutes. Cuire jusqu’à ce que les biscuits soient dorés, de 10 à 12 minutes. Laisser tiédir les biscuits sur la plaque 5 minutes, puis les transférer sur une grille et les laisser refroidir complètement. Répéter avec le reste de la pâte. Retourner les biscuits sans trou et y étendre 2 c. à thé de confiture. Saupoudrer de sucre glace les autres biscuits et les déposer sur ceux couverts de confiture.

Truc

Pour griller et monder les noisettes, les mettre au four à 160 °C (325 °F) sur une plaque à rebords et les y laisser de 13 à 15 minutes, jusqu’à ce que la peau des noisettes se détache facilement. Laisser refroidir, puis frotter dans les mains ou dans un torchon pour retirer la peau.

