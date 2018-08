Sandwichs à la crème glacée et au beurre d’arachide

Préparation: 45 minutes

Cuisson: 15 minutes

Attente: 3 heures

Donne 12 portions

Ingrédients

Biscuits

330 ml (1 1/3 tasse) de farine tout usage

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé de poudre à lever (poudre à pâte)

3/4 c. à thé de sel

250 ml (1 tasse) de beurre non salé, ramolli

250 ml (1 tasse) de beurre d’arachide crémeux

160 ml (2/3 tasse) de sucre + 80 ml (1/3 tasse) pour l’enrobage

160 ml (2/3 tasse) de cassonade, tassée

1 œuf

1 jaune d’œuf

1 1/2 c. à thé d’extrait de vanille

Garnitures et enrobages (voir les variantes ci-dessous)

1 contenant de 1,65 litre de crème glacée

300 g de chocolat, fondu

375 ml (1 1/2 tasse) de noix, bretzels ou bonbons décoratifs

Préparation

Pour les biscuits: dans un bol de grandeur moyenne, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, la poudre à lever et le sel. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre avec le beurre d’arachide jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse, 1 minute. Incorporer 160 ml (2/3 tasse) de sucre et la cassonade en battant jusqu’à homogénéité, 2 minutes. En continuant de battre, incorporer l’œuf, puis le jaune d’œuf et la vanille. Ajouter graduellement les ingrédients secs, en remuant jusqu’à ce qu’ils soient mélangés, sans plus. Diviser la pâte en deux portions égales. Emballer chacune de pellicule plastique et presser pour former un disque. Réserver au congélateur jusqu’à ce que la pâte soit assez ferme pour être travaillée facilement, 1 heure. Préchauffer le four à 175 ° C (350 ° F) et tapisser deux plaques à pâtisserie de papier parchemin. Dans un petit bol, mettre 80 ml (1/3 tasse) de sucre. Prélever une portion de pâte de 2 c. à soupe et la façonner en boule. La faire rouler dans le sucre pour l’enrober. Placer sur l’une des plaques. Répéter avec le reste de la pâte en espaçant les boules de 5 cm (2 po). (On devrait obtenir 24 boules.) Cuire au four jusqu’à ce que le bord des biscuits soit doré, de 12 à 14 minutes. Laisser tiédir sur les plaques pendant 5 minutes, puis transférer sur des grilles et laisser refroidir. Pour les sandwichs: mettre 125 ml (1/2 tasse) de crème glacée entre deux biscuits et presser pour faire tenir. Réserver au congé­lateur jusqu’à ce que les sandwichs soient fermes, 90 minutes. Tremper les sandwichs dans le chocolat fondu, de manière à en enrober la moitié, puis passer immédiatement dans la garniture choisie (noix, bretzels ou bonbons). Remettre au congélateur jusqu’à ce que le chocolat soit pris, 15 minutes.

Variantes (garnitures et enrobages)

1. Amandes et cerises

Utiliser de la crème glacée aux cerises. Tremper les sandwichs dans du chocolat blanc fondu et passer dans des noix hachées.

2. Chocolat et bretzels

Utiliser de la crème glacée au chocolat. Tremper les sandwichs dans du chocolat au lait fondu et passer dans des bretzels hachés.

3. Framboises et vanille

Étendre 1 c. à soupe de confiture de framboises sur la moitié des biscuits, puis utiliser de la crème glacée à la vanille. Tremper les sandwichs dans du chocolat noir fondu et passer dans des vermicelles au chocolat.

