Préparation: 30 minutes

Cuisson: 10 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

2 miniconcombres, coupés en julienne

4 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à thé de sucre

1 c. à soupe d’huile de sésame

450 g (1 lb) de porc haché maigre

3 gousses d’ail, hachées

1 c. à soupe de gingembre, haché

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet faible en sel

3 c. à soupe de beurre d’arachide croquant

2 c. à soupe de sauce soya faible en sel

1 1/2 c. à soupe de sauce au piment et à l’ail

1 litre (4 tasses) de nouilles de céleri-rave sautées (environ 1 gros céleri-rave) (voir l’encadré)

2 d’oignons verts , tranchés finement

Préparation

Dans un bol, mélanger les miniconcombres à 2 c. à soupe de vinaigre de riz et à 3/4 c. à thé de sucre. Remuer pour enrober. Réserver. Dans une grande poêle antiadhésive, sur feu moyen-vif, chauffer l’huile de sésame. Ajouter le porc, l’ail et le gingembre. Cuire en remuant et en défaisant la viande à l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à ce qu’elle perde sa couleur rosée, 3 ou 4 minutes. Dans un petit bol, fouetter le bouillon avec le beurre d’arachide, la sauce soya, la sauce au piment et à l’ail, 2 c. à soupe de vinaigre de riz et 1/4 c. à thé de sucre. Verser dans la poêle et amener à ébullition. Cuire jusqu’à ce que la préparation épaississe, environ 2 minutes. Répartir les nouilles de céleri-rave sautées dans quatre bols. Ajouter le porc, les miniconcombres marinés et les oignons verts.

Pour faire des nouilles de céleri-rave sautées

Couper le dessus et la base du céleri-rave et déposer celui-ci à plat sur une planche à découper. Peler à l’aide d’un couteau d’office bien aiguisé. Tailler au coupe-spirales, en gardant un appui ferme sur le céleri-rave afin d’obtenir des nouilles longues et régulières. Si l’appareil possède une lame amovible, s’assurer qu’elle reste bien en place en posant une main sur le dessus de l’accessoire. Un gros céleri-rave de 1 kg (2 1/4 lb) donne environ 2 litres (8 tasses) de « nouilles » non cuites.

Pour les faire sauter: ajouter 1 c. à soupe d’huile ou de beurre et 1/2 c. à thé de sel à 2 litres (8 tasses) de nouilles. Cuire sur feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient presque tendres, environ 5 minutes. Lors de la cuisson, le volume des nouilles diminue de moitié : 2 litres (8 tasses) de céleri-rave cru donneront 1 litre (4 tasses) de nouilles sautées.