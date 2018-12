Salade de poires et de cresson

Préparation: 15 minutes

Donne 8 portions

Ingrédients

Vinaigrette

2 c. à soupe de vinaigre de champagne ou de xérès

1 c. à thé de moutarde de Dijon

1 c. à thé de sirop d’érable

1/4 c. à thé de sel

1/4 c. à thé de poivre

1 échalote française, hachée

1 c. à thé de thym frais

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

Salade

2,5 litres (10 tasses) de cresson (voir Notes)

750 ml (3 tasses) de radicchio, en morceaux

1 poire, tranchée finement

6 figues séchées, hachées

125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble, en morceaux, grillées (voir Notes)

125 ml (1/2 tasse) de fromage de chèvre, émietté

Préparation

Pour la préparation de la vinaigrette : dans un bol de grosseur moyenne, fouetter le vinaigre, la moutarde, le sirop d’érable, le sel et le poivre. Ajouter l’échalote et le thym. Incorporer lentement l’huile d’olive en fouettant constamment. Pour la préparation de la salade : dans un grand bol, mélanger le cresson, le radicchio, la poire, les figues et les noix. Arroser de vinaigrette pour enrober légèrement la salade, et bien mélanger. Réserver le reste de la vinaigrette pour un autre usage. Garnir de fromage et servir immédiatement.

Notes

– On peut remplacer le cresson par de la miniroquette dans cette recette.

– Pour griller les noix de Grenoble: les déposer dans un four préchauffé entre 135 ºC et 150 ºC (275 ºF et 300 ºF), environ 30 minutes. À la mi-cuisson, les mélanger. Vérifier de temps en temps afin de s’assurer que l’intérieur ne brunit pas.

À lire aussi: Pâté aux trois viandes et à l’érable