36,6 degrés Celsius, la bonne température du corps?

Il s’agit de la nouvelle référence de la température corporelle: 0,4 degré sous les 37 degrés Celsius qui constituaient jusqu’ici la norme. En étudiant trois bases de données s’échelonnant sur des périodes comprises entre le milieu du 19e siècle et aujourd’hui, des chercheurs ont pu observer une lente réduction de la température moyenne du corps humain. Les causes de ce changement ne sont pas connues, mais les scientifiques émettent l’hypothèse qu’il serait le fruit de l’amélioration de l’hygiène et des conditions de santé générale et buccodentaire, de même que des progrès de la médecine. Tous ces facteurs auraient permis d’abaisser au cours du temps le niveau d’inflammation dans la population, ce qui se traduit par une diminution de la température corporelle.

Source: Elife