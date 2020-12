5 protéines végétales à apprivoiser

Le tofu ferme

Pour l’apprécier le tofu à sa juste valeur, il faut lui donner un peu d’amour, mais aussi trouver son préféré ! Il faut savoir que la texture d’un bloc de tofu varie d’une marque à une autre, allant de moelleuse, à ferme jusqu’à granuleuse. Cette protéine a un goût neutre d’où l’importance de la faire tremper dans une marinade. On peut ensuite la couper en cube, l’égrener ou la mixer dans une préparation.

La protéine végétale texturée

Cette protéine végétale est produite à base de farine de soya cuite sous pression. Elle est ensuite transformée sous différentes formes (granules, petits grains, etc.) et est séchée pour permettre sa conservation. Polyvalente, elle remplace aisément la viande hachée dans plusieurs plats. On n’a qu’à la réhydrater et le tour est joué !

Le tempeh

Le tempeh –prononcer « temmpé » – est une protéine végétale faite à partir de fèves de soya fermentées. Son goût rappelle à la fois celui des noix et des champignons. On l’aime ou on ne l’aime pas puisque le petit arrière-goût issu de sa fermentation ne passe jamais inaperçu. Mais il y a une solution ! On n’a qu’à faire bouillir tempeh pendant 10 minutes avant de l’utiliser. On le sert grillé, mariné ou dans un mijoté.

Les pâtes alimentaires de légumineuses

Vertes, rouges ou noires, ces pâtes alimentaires renferment une bonne part de lentilles, de pois chiches, de haricots noirs ou d’edamames. Elles sont en moyenne quatre fois plus riche en protéines et trois fois plus riche en fibres que les pâtes régulières. On n’a qu’à ajouter la sauce de notre choix pour obtenir un repas équilibré et nutritif.

Les edamames

Ce sont des fèves de soya vertes cueillies avant leur maturité. Vendues dans le rayon du surgelé, écossé ou non, elles sont une excellente façon de bonifier le contenu en protéines d’un repas. Elles sont délicieuses dans les salades, les sautés, les soupes ou en collation et s’ajoutent partout où on veut mettre un peu de croquant.