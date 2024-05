Les 5 aliments les plus sains chez Tim Hortons

Vous cherchez un repas rapide et nutritif pendant que vous êtes sur la route ? Il y a de fortes chances que vous trouviez un Tim Hortons sur votre chemin. En effet, il y en a dans plus de 230 municipalités du Québec !

Comme tout y est préparé à la minute, il est tout à fait possible de faire ajouter des tomates ou de remplacer le fromage fondu par du vrai cheddar. Un bémol: commander en ligne ou sur l’application Tim Hortons limite vos choix, car les options personnalisées n’y sont pas toutes répertoriées. Rassurez-vous, le personnel du service au volant ou du comptoir vous permettra de personnaliser davantage vos préférences en matière de pain, de protéines et de légumes, pour un petit supplément. Voici comment naviguer dans le menu pour faire des choix sains.

Timatin avec œuf et fromage

Chez Tim’s, les sandwichs au déjeuner sont préparés par défaut avec du fromage fondu, mais vous pouvez demander du vrai cheddar pour un déjeuner plus sain. Pourquoi faire ce changement ? Le fromage fondu contient 381 mg de sodium par tranche, contre 135 mg de sodium pour le cheddar naturel. Au comptoir ou au service au volant, vous pouvez aussi demander l’ajout de laitue et de tomates.

Informations nutritionnelles (approximatives en raison de la personnalisation) : 281 calories, 11 g de matières grasses, 29 g de glucides, 15 g de protéines, 343 mg de sodium.

Mini-omelettes aux épinards et au blanc d’œuf

Tim’s propose deux saveurs de bouchées à l’omelette : la variante aux épinards et au blanc d’œuf, plus maigre, ou l’omelette au bacon et au fromage, plus gourmande. La version aux épinards contient moins de calories, moins de graisses, de graisses saturées et de sel, mais aussi un peu moins de protéines (13 g contre 15 g). Une commande comprend deux bouchées aux épinards pour 130 calories, mais cette petite quantité de nourriture ne vous rassasiera probablement pas. Envisagez de prendre deux commandes pour 260 calories et 26 g de protéines rassasiantes, si votre portefeuille vous le permet. Bonus : les bouchées à l’omelette ne contiennent pas de gluten et peuvent donc être une option sûre si vous souffrez de maladie cœliaque (vérifiez auprès de votre restaurant pour vous en assurer).

Informations nutritionnelles (pour deux bouchées) : 130 calories, 6 g de matières grasses, 6 g de glucides, 13 g de protéines, 410 mg de sodium

Chili ordinaire

Ce mélange de bœuf, de légumes et de haricots rouges contient 19 g de protéines et 5 g de fibres, ce qui vous aidera à vous sentir rassasié pendant quelques heures. La recette est riche en tomates, champignons, poivrons et céleri, et offre une belle texture de viande et une sauce piquante. Elle est également indiquée comme étant sans gluten (vérifiez auprès de votre restaurant local pour vous en assurer). Un bémol toutefois : il s’agit d’une véritable bombe à sodium. L’organisme n’en a besoin que de 1 500 mg par jour, ce qui représente plus de la moitié de l’apport journalier.

Informations nutritionnelles : 310 calories, 16 g de matières grasses, 22 g de glucides, 19 g de protéines, 910 mg de sodium.

Timatin BLT sur un bagel 12 grains

Parlons franchement : Il est impossible de préparer un sandwich à faible teneur en sodium chez Tim’s, mais la personnalisation peut aider (et pour le Timatin BLT, elle se fait même dans l’application). Ce sandwich sur bagel est offert avec plusieurs choix d’ingrédients, dont du bacon, de la saucisse, des œufs, du fromage fondu et du vrai cheddar. Pour un apport optimal en protéines et moins de graisses saturées, choisissez un œuf (pas de bacon ou de saucisse) et du cheddar (pas de fromage fondu), puis ajoutez de la tomate et de la laitue.

Informations nutritionnelles (approximatives en raison de la personnalisation) : 508 calories, 21 g de matières grasses, 58 g de glucides, 25 g de protéines, 700 mg de sodium.

Bol-délice poulet, coriandre et lime

Ce bol copieux contient tous les éléments d’un repas équilibré. Il est composé d’une salade du jardin nichée à côté d’un mélange de riz (qui comprend des haricots noirs et du maïs) et est garni de lanières de poulet grillé et d’une sauce à la coriandre et à la lime. Il est également possible de choisir des lamelles de poulet frites et croustillantes, mais le poulet grillé contient moins de calories et de matières grasses. Le principal inconvénient de ce repas est sa teneur en sodium (1 170 mg), mais c’est à peu près la moyenne pour un repas de restauration rapide. Au comptoir et au service au volant, vous pouvez le personnaliser pour réduire la teneur en sodium en demandant le double de la salade et la moitié du riz.

Informations nutritionnelles : 570 calories, 26 g de matières grasses, 57 g de glucides, 25 g de protéines, 1 170 mg de sodium.

La nutritionniste Cara Rosenbloom, basée à Toronto est aussi l’auteure du site www.WordsToEatBy.ca. Son article original (en anglais) a été traduit et adapté par l’équipe de Châtelaine en mai 2024.