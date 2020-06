Thé vert: un secret pour vivre vieux?

En se basant sur les données de plus de 100 000 Chinois durant un suivi de 7,3 ans en moyenne, des chercheurs de Beijing ont fait les constatations suivantes. Comparativement aux buveurs de thé vert occasionnels (moins de trois fois par semaine), les buveurs habituels (trois fois par semaine et plus, sans précision de quantité) avaient moins de risque de souffrir d’un trouble cardiovasculaire ou d’un accident vasculaire cérébral et d’y succomber. Les auteurs ont estimé que, à un âge référence de 50 ans, les consommateurs fréquents vivraient en moyenne 15 mois de plus que les autres. On n’a pas observé d’association significative avec ces bienfaits dans le cas du thé noir. Moins fermenté que ce dernier, le thé vert conserve davantage de polyphénols, ces composés qu’on trouve aussi dans le vin rouge et dont l’effet cardioprotecteur est reconnu.

Source: European Journal of Preventive Cardiology