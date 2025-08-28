/
Couple et sexualité

Comment parler de santé sexuelle avec votre médecin

Votre libido est au point mort? Vous souffrez d’inconfort pendant les relations sexuelles? Vous auriez avantage à en parler à un médecin. Voici comment vous préparer, avec des exemples concrets.
Par Shirley Weir
28 août 2025
Photo: iStock

1. Abordez le sujet en mentionnant le but de votre visite, votre âge et la date de vos dernières règles.

«Je suis ici pour discuter des avantages de l’hormonothérapie vaginale. Comme vous le savez, j’ai 55 ans et mes dernières règles remontent à il y a trois ans.»

2. Décrivez vos symptômes et leur influence sur votre vie

«Je souffre de sécheresse vulvaire et vaginale, je ressens de la douleur à la pénétration et j’ai eu trois infections urinaires au cours de la dernière année. Les infections m’empêchent d’aller travailler et la sécheresse me cause de l’inconfort pendant les relations sexuelles.»

    3. Dites ce que vous avez appris et ce que vous en pensez

    «J’ai récemment lu que l’hormonothérapie pouvait être utile et j’aimerais l’essayer parce que je ne pense pas que je suis censée souffrir comme ça.»

    4. Demandez l’aide dont vous avez besoin

    «J’aimerais discuter de toutes les options thérapeutiques qui s’appliquent pour pouvoir prendre la meilleure décision pour moi.»

    5. Si vous sentez que vous n’êtes pas prise au sérieux, insistez

    «Je suis consciente que la sécheresse vaginale est un problème courant, mais j’aimerais explorer les options de traitement approuvées qui vont m’aider à me sentir mieux.»

      Vos préoccupations sont valables et votre qualité de vie est importante: vous méritez des soins qui tiennent compte de votre santé sexuelle.

