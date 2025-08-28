Photo: iStock
«Je suis ici pour discuter des avantages de l’hormonothérapie vaginale. Comme vous le savez, j’ai 55 ans et mes dernières règles remontent à il y a trois ans.»
«Je souffre de sécheresse vulvaire et vaginale, je ressens de la douleur à la pénétration et j’ai eu trois infections urinaires au cours de la dernière année. Les infections m’empêchent d’aller travailler et la sécheresse me cause de l’inconfort pendant les relations sexuelles.»
«J’ai récemment lu que l’hormonothérapie pouvait être utile et j’aimerais l’essayer parce que je ne pense pas que je suis censée souffrir comme ça.»
«J’aimerais discuter de toutes les options thérapeutiques qui s’appliquent pour pouvoir prendre la meilleure décision pour moi.»
«Je suis consciente que la sécheresse vaginale est un problème courant, mais j’aimerais explorer les options de traitement approuvées qui vont m’aider à me sentir mieux.»
Vos préoccupations sont valables et votre qualité de vie est importante: vous méritez des soins qui tiennent compte de votre santé sexuelle.
