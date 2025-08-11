Jouets sexuels: par où commencer?

La grande demande

Les jouets sexuels demeurent un sujet tabou pour bien des couples. Comment en parler avec votre partenaire ? Caroline Néron a sa petite idée là-dessus.

« Je suis devant un mur de vibrateurs, je fais juste ça, livrer des vibros ! » s’exclame la comédienne et entrepreneure Caroline Néron, un sourire dans la voix. Lors de notre entrevue, début mai, ses modèles à peine arrivés chez Jean Coutu s’envolaient si vite qu’elle devait déjà en fournir plus au détaillant. Son passage à Tout le monde en parle, quatre jours avant notre entrevue, avait provoqué des réactions et sans doute stimulé les ventes. « Des femmes m’écrivent que c’est la première fois qu’elles utilisent un vibrateur ou qu’elles atteignent un orgasme complet. »

Pourquoi considères-tu que les couples devraient utiliser des vibrateurs ?

Je vise beaucoup les couples parce que, dans les faits, toutes les femmes sont clitoridiennes. Si la base du clitoris, celle qu’on voit, est activée pendant une relation sexuelle, c’est là que la femme va non seulement avoir du plaisir, mais atteindre l’orgasme comme l’homme. J’aime bien répéter – et des hommes me l’ont déjà dit aussi – que l’avantage d’utiliser un vibrateur dans une relation sexuelle de

couple, c’est que ça augmente la qualité de la relation pour les deux personnes. Les deux vont atteindre l’orgasme et la fréquence des rapports va augmenter parce que la femme va avoir envie d’avoir plus de

relations sexuelles, sachant qu’elle va avoir le même plaisir que son partenaire.

Il y a des femmes qui se sentent mal de commencer à utiliser un vibrateur après 15 ans de relation. Par amour, elles n’osent pas dire à leur partenaire qu’elles n’ont plus autant de plaisir qu’au début. C’est un sujet délicat, mais il faut expliquer aux hommes que les femmes ont un point précis qui a besoin d’être activé, mais qu’il ne l’est pas toujours parce qu’il ne se trouve pas dans le vagin. Les hommes doivent

comprendre que ça n’a rien à voir avec leurs habiletés. Au bout du compte, je pense qu’ils seront plus contents si tout le monde est heureux.

Des jouets sexuels à essayer

The Spot - G-Spot Vibe, 35 $

Au début, n’investissez pas un gros montant, suggère Lilin Thibodeau. Un petit modèle simple est idéal pour chatouiller le clitoris, ce qui est un premier pas moins intimidant que la pénétration. Quand vous

serez prête à aller plus loin, il vous permettra aussi de stimuler votre point G.

Je joue - Vibromasseur en silicone doux MiMi, 120 $

Ce tout petit jouet, dont la forme rappelle celle d’un œuf, est d’une puissance difficile à imaginer, prévient Lilin Thibodeau. Vous pourriez être (agréablement) surprise !

Caroline libre et assumée - Vibromasseur Extrême, 100 $

Malgré son nom, le modèle Extrême est celui que Caroline Néron recommande le plus souvent aux couples qui cherchent un premier vibrateur. Celui-ci, de type lapin (il a deux « oreilles »), tient dans le creux de la main et peut stimuler le clitoris ou le point G.

CalExotics - Dual Rider Bump and Grind, 150 $

Ce genre de jouet est conçu pour réveiller la cowgirl en vous: ses zones procurent des sensations différentes, ce qui permet d’en « régler l’intensité », explique Lilin Thibodeau. Placez-le sur une chaise ou une surface dure pour une intensité maximale, ou sur une surface plus molle comme un oreiller ou un lit pour diminuer le bruit.

Caroline libre et assumée - Vibromasseur Connexion, 70 $

L’anneau pénien se porte sur le pénis pendant la pénétration. Comme il vibre sur le clitoris, il permet à la femme d’atteindre l’orgasme rapidement, au même titre que son partenaire, souligne Caroline Néron.

Floravi - Wand vibrant Daphnée, 50 $

De nombreuses marques vendent aujourd’hui des déclinaisons de ce modèle de type baguette magique, d’abord commercialisé par Hitachi comme outil de massage dans les années 1960. Malgré sa forme allongée, il est idéal pour la stimulation clitoridienne, plutôt que vaginale. Caroline Néron signale que ce vibromasseur, appelé Iconic dans sa collection, est une extension de la main qui peut notamment être utile pour les femmes enceintes.