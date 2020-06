La science du yoga: la pratique millénaire décortiquée

Bouger, s’étirer fait du bien et garde la santé. Et cela est encore plus vrai si on y ajoute une plus grande conscience de son corps en mouvement. Pour optimiser la pratique du yoga, Ann Swanson présente dans cet ouvrage abondamment illustré une vision claire et accessible de la discipline ancestrale. Les schémas anatomiques montrent de façon précise les muscles engagés dans chacune des postures, nous permettant d’en saisir au mieux toutes les subtilités. Les textes, clairs et concis, expliquent les bienfaits des différents asanas et donnent des recommandations pour les effectuer de manière sécuritaire.

La science du yoga, Ann Swanson, Éditions Québec Amérique, 24,95 $