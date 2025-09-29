Lorsque j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein en 2022, j’ai réagi comme la plupart des femmes: choc, confusion et peur. Je devais aussi prendre rapidement d’importantes décisions concernant mon corps. Confrontée à la nécessité de me soumettre à une double mastectomie, j’ai dû faire des recherches et choisir l’option de reconstruction me convenant le mieux. J’ai finalement opté pour une reconstruction à plat. Voici pourquoi.

Les types les plus courants de reconstruction mammaire

Les deux formes les plus courantes de reconstruction mammaire sont la reconstruction par implant et la reconstruction autologue.

Les implants, remplis de gel de silicone ou de solution saline, sont insérés sous la peau et les muscles pectoraux pour imiter les seins. Les implants actuels ont une durée de vie de 10 à 15 ans, ce qui signifie qu’ils devront probablement être remplacés.

La reconstruction autologue consiste à transférer de la graisse, des vaisseaux sanguins, de la peau et parfois des muscles à partir de l’abdomen ou du dos pour former un nouveau sein.

Les implants mammaires nécessitent habituellement deux interventions chirurgicales, tandis que la reconstruction autologue n’en nécessite généralement qu’une seule. Les deux procédures comportent des risques, notamment la formation de caillots sanguins, de séromes (accumulation anormale de liquide), de contractures capsulaires (lorsque du tissu cicatriciel se forme autour d’un implant) et de nécroses cutanées (mort des tissus). La convalescence après chaque intervention chirurgicale peut durer de six à huit semaines.

L’utilisation de la radiothérapie, qui faisait partie de mon propre traitement contre le cancer du sein, peut également compliquer une future reconstruction.

«La radiothérapie peut avoir une incidence sur le moment choisi pour la reconstruction mammaire ainsi que sur les techniques utilisées pour la reconstruction», explique Dre Toni Zhong, directrice du programme de reconstruction mammaire du University Health Network (UHN) à Toronto et titulaire de la chaire Belinda Stronach de chirurgie reconstructive mammaire de l’UHN.

«En général, les chirurgiens plasticiens préfèrent attendre plusieurs mois, voire plus d’un an, avant de procéder à toute forme de reconstruction d’un sein qui a été irradié, dit-elle. Nous disposons également d’excellentes données démontrant que la reconstruction par implant peut entraîner un taux de complications beaucoup plus élevé dans un sein irradié que dans un sein non irradié.»

Pour toutes ces raisons, je savais que la reconstruction n’était pas pour moi. Ma mastectomie était ma première opération chirurgicale. Je voulais que ce soit la dernière. Le cancer m’avait pris une année de ma vie, et je voulais passer à autre chose. J’ai donc choisi une autre voie. J’ai opté pour une forme de reconstruction de la paroi thoracique appelée reconstruction à plat.

Qu’est-ce que la reconstruction à plat?

Cette intervention permet d’obtenir une poitrine parfaitement plate et lisse après une mastectomie. Elle peut être réalisée au moment de la mastectomie ou lors d’une intervention chirurgicale distincte quelques mois plus tard.

«La reconstruction à plat est une forme valable de reconstruction chez une patiente qui ne souhaite pas avoir un monticule mammaire après sa mastectomie», indique Dre Toni Zhong. Elle note que lorsque cette intervention est bien réalisée, c’est-à-dire sans tissu superflu ni irrégularité de contour, la plupart des patientes sont très satisfaites. (Selon une étude publiée dans Annals of Surgical Oncology en janvier 2021, parmi toutes les patientes ayant subi une mastectomie qui ont choisi une reconstruction à plat, environ 75% sont satisfaites du résultat sur le plan esthétique.)

Cela dit, la reconstruction à plat reste un concept nouveau pour de nombreux chirurgiens et la littérature chirurgicale disponible est rare. Dans l’étude susmentionnée, environ 20% des personnes interrogées ont indiqué que leur chirurgien ne les avait pas soutenues quand elles ont exprimé leur décision de garder le sein plat.

«La terminologie relative à la reconstruction à plat n’est entrée que récemment dans le débat général sur les soins chirurgicaux du cancer du sein, observe Dre Toni Zhong. J’espère que davantage de chirurgiens mammaires proposeront cette option.»

La chirurgie de reconstruction à plat nécessite généralement une période de convalescence de quatre à six semaines et est souvent une intervention plus simple que la reconstruction mammaire. Après ma chirurgie, qui a été réalisée en même temps que ma mastectomie, je me suis rapidement rétablie et j’ai repris mon programme habituel de mise en forme et de renforcement musculaire en moins de quatre semaines.

Je n’avais jamais entendu parler de reconstruction à plat avant qu’une amie, survivante d’un cancer du sein, ne m’en parle. Lorsque j’ai soumis l’idée à mon chirurgien, j’ai eu la chance qu’il soit d’accord avec ma décision et fasse un travail remarquable. Cependant, mon choix a déconcerté mes amis et ma famille, ainsi que mon oncologue médical et mon radio-oncologue. J’ai appris que la société et le corps médical ont encore tendance à associer seins et féminité. Avant mon opération, je portais un bonnet D. Il semble que l’on s’attendait à ce que je veuille restaurer mes seins et retrouver ce que le cancer m’avait enlevé.

Chaque personne est différente et aucun choix n’est mauvais, mais, pour moi, il n’était pas question de revenir en arrière. Je craignais que les seins reconstruits ne semblent pas naturels au toucher. Je savais qu’ils ne seraient pas pareils comme avant. J’ai donc choisi d’accepter mon nouveau corps et ma nouvelle poitrine plate, et de célébrer la transformation qui m’avait été imposée. J’ai adopté des choix vestimentaires plus audacieux, tels que des robes et des hauts à dos nu, de même que des bretelles spaghetti, autant de vêtements qui m’étaient inaccessibles avant mon opération.

De plus en plus de femmes choisissent la reconstruction à plat

Dans un éditorial publié en août 2023 dans Annals of Surgical Oncology, la Dre Jennifer Baker de l’Université de Californie évoque une étude publiée dans le même numéro qui évalue les taux nationaux de reconstruction à plat après une mastectomie. L’étude a révélé que, pour la première fois en près de 25 ans, la tendance de longue date [IP7] à l’augmentation du recours à la reconstruction mammaire après une mastectomie pourrait s’inverser. En d’autres termes, de plus en plus de femmes commencent à réfléchir à deux fois avant de reconstruire leurs seins.

Une étude publiée en août 2023 dans les Annals of Surgical Oncology révèle que les taux de recours à la reconstruction par implant et de reconstruction autologue ne croissent plus autant qu’avant. Dans son cabinet, Dre Toni Zhong observe une tendance similaire. «Maintenant que nous comprenons mieux comment réaliser une reconstruction à plat après une mastectomie, et que les patientes rapportent des résultats positifs après ce type de reconstruction, de plus en plus de femmes choisissent de subir ce type d’intervention», dit-elle.

Discuter avec son médecin de l’option de reconstruire à plat

Garder les seins plats ne convient pas à tout le monde – et ce ne devrait pas être le cas non plus –, mais il faut savoir que cette option existe. Une femme bien informée qui doit faire face à la difficile recommandation d’une mastectomie est ainsi mieux armée pour discuter de toutes les options de reconstruction avec son chirurgien et mieux équipée pour défendre ses intérêts.

Cela fait un an que j’ai subi ma reconstruction à plat. Même si j’aurais bien sûr préféré ne jamais avoir eu de cancer du sein, je ne regrette absolument pas ma décision de rester plate après ma mastectomie. J’en suis même très heureuse.

Ellyn Winters est une survivante du cancer du sein et l’auteure du succès de librairie Flat Please Hold the Shame et co-créatrice d’AskEllyn, la première IA conversationnelle au monde destinée aux personnes touchées par le cancer du sein (le service fonctionne en français). Vous pouvez la suivre sur Instagram à l’adresse @flatplease.

La version originale (en anglais) de cet article a été traduite par l’équipe de Châtelaine en septembre 2025.