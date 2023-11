Santé du cœur des femmes sous la loupe et autres nouvelles

Et la santé du cœur des femmes

Les professionnels de la santé ont du mal à déterminer les problèmes cardiovasculaires chez les femmes. C’est ce que montre un nouveau rapport de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, qui souligne que seulement le tiers de la recherche médicale s’intéresse au genre féminin. Ainsi, chez la moitié des Canadiennes, les symptômes d’un infarctus passent inaperçus, ce qui contribue à faire des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) la cause principale de leur décès prématuré. Si un malaise cardiaque vient souvent avec des engourdissements au bras gauche et une douleur à la poitrine, il peut aussi se présenter chez les femmes avec des nausées, des sueurs, de l’inconfort au cou, à la mâchoire, aux épaules ou au dos, et de l’essoufflement, surtout au moment des changements hormonaux.

Source : Cœur + AVC

L’art de se mettre à la place d’autrui

L’empathie serait-elle une qualité féminine ? Oui, et ce, peu importe la culture, d’après une nouvelle étude portant sur plus de 300 000 personnes de 57 pays. Pour arriver à cette conclusion, l’équipe de chercheurs rattachée à l’Université Cambridge, en Angleterre, a eu recours au Reading the Mind in the Eyes Test , qui consiste à demander aux participants d’interpréter l’émotion de différentes personnes dont ils ne voient que les yeux. Résultat : les femmes ont obtenu des scores plus élevés que les hommes dans 36 pays – dont le Canada –, et similaires à ceux des hommes dans 21 pays. En d’autres mots, il n’y a pas eu un seul endroit où les hommes ont mieux réussi ! « Plus le pays est occidentalisé, moins il y a de différence entre les femmes et les hommes », souligne toutefois le psychologue et neuroscientifique David M. Greenberg, qui a dirigé l’étude.

Source : Proceedings of the National Academy of Sciences

4 jours payants

Exténuée le vendredi soir ? La semaine de travail de quatre jours pourrait être une solution gagnante, selon une étude britannique qui a pris la forme d’un projetpilote. Menée au sein de 61 entreprises pendant six mois, elle a révélé que la plupart des employés ressentaient moins de stress et de fatigue en bossant une journée de moins par semaine. Les travailleurs et travailleuses jugeaient qu’ils conciliaient ainsi mieux leur vie professionnelle et personnelle. Les pères ont même accru le temps passé avec leurs enfants de plus de 26 % en moyenne, contre 13 % pour les mères. Le nombre de démissions et de congés de maladie a chuté de plus de 50 % entre juin et décembre 2022 par rapport à l’année précédente. Neuf employeurs participants à cette initiative sur 10 ont signifié vouloir maintenir l’horaire allégé.

Source : 4 day week global

