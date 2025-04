Des conseils simples pour en finir avec le désordre

Un bureau bien rangé

LA PROPRIO : Julie Gobeil

L’ESPACE : Le bureau que je partage avec ma fille de neuf ans, Elizabeth.

LE DÉFI : Je voulais qu’elle et moi ayons un endroit plus agréable et pratique pour travailler côte à côte. Je désirais aussi déplacer mon bureau devant ma grande fenêtre pour profiter de la lumière du jour.

L’ORGANISATRICE : Megan Golightly de Go Simplified, à Calgary.

LA STRATÉGIE :

Avant de désencombrer le plancher, qui était jonché de boîtes de produits à tester dans le cadre de mon travail, j’ai dû réorganiser mon placard. C’était essentiel ! Tous les produits dont je me sers le plus ont été placés sur un chariot à roulettes, sauf quelques-uns, dont une boîte fermée et un porte-crayons, qui ont eu droit à une place sur mon bureau. Le poste d’Elizabeth a été amélioré grâce à l’ajout d’un panneau perforé (peint en bleu, sa couleur préférée, avec une bombe aérosol), d’accessoires de bureau et de tiroirs peu coûteux pour ranger les crayons, la peinture et les pinceaux.

LE TEMPS NÉCESSAIRE : Il m’a fallu 10 heures pour réorganiser mon placard. Le montage des deux nouveaux bureaux (IKEA) et l’assemblage du chariot à roulettes (Bureau en gros) ont été les autres tâches les plus chronophages.

CE QUE J’EN RETIENS : L’approche déculpabilisante et motivante de Megan Golightly était idéale pour moi. « Si c’était si facile de désencombrer une pièce, tu l’aurais déjà fait ! » m’a-t-elle dit dès le départ.

CE QUE J’AIME : Il m’est plus facile de me concentrer et Elizabeth est plus motivée pour faire ses devoirs à son nouveau bureau. Dès qu’elle l’a vu, elle s’est assise et mise à colorier !

LA RÉACTION DE MEGAN : « C’est super », a dit ma conseillère, avant de me rappeler sa règle : chaque

fois qu’une chose entre, une autre doit sortir. À partir de maintenant, pour chaque nouvel objet que je place sur mon bureau, je dois me débarrasser d’un autre afin d’éviter le désordre.

Un placard inspirant

LA PROPRIO : Sun Ngo

L’ESPACE : Le placard de 5,7 m2 que je partage avec mon mari, Conan.

LE DÉFI : J’ai beaucoup de vêtements, dont au moins 50 beaux vêtements rétros que je ne porte jamais. Je les avais empilés sur des étagères, mais chaque fois que j’en sortais un, d’autres tombaient. Conan, lui, utilisait des bacs en plastique : pratique, mais peu esthétique. Pour une directrice de la création, dont le travail consiste à embellir les choses, c’était désagréable.

L’ORGANISATRICE : Helen Youn, de Calgary, qui est formée à la méthode de Marie Kondo.

LA STRATÉGIE :

Vider l’armoire et trier les vêtements, pour regrouper ceux qui me rendent heureuse. Essayer tous ceux que je n’étais pas certaine de garder. Ceux dans lesquels je ne me sentais pas bien se sont retrouvés dans la pile des dons. Trier par catégories les vêtements que je voulais garder, puis les ranger. J’ai plié certains types de vêtements, comme les pantalons d’entraînement, pour pouvoir les placer à la verticale (comme des dossiers dans un classeur) dans des tiroirs et des paniers. Les vêtements que je porte rarement ne sont plus suspendus, mais rangés dans des bacs sur l’étagère supérieure.

LE TEMPS NÉCESSAIRE : Vider l’armoire, trier et essayer tous les vêtements a pris toute une journée. Cette réorganisation m’a également amenée à équiper mon placard d’un système PAX d’IKEA. Une designer spécialisée m’a aidée à choisir le meilleur système pour mon espace, puis j’ai mis environ une journée à l’installer. J’ai ensuite passé une troisième journée à ranger mes vêtements dans mon nouveau placard et ses nombreux tiroirs.

CE QUE J’EN RETIENS : J’étais triste de me séparer de tant de vêtements, mais Helen Youn m’a conseillé de rester concentrée sur ce que je gardais : « Pense à tous ces vêtements merveilleux qui te procurent de la joie. »

CE QUE J’AIME : Chaque fois que j’entre dans mon placard, je pousse un soupir de soulagement. Je n’avais pas réalisé que la désorganisation me pesait tant.

LA RÉACTION DE HELEN : « J’aime tous les éléments qui procurent de la joie. Le plus important, c’est que tu sais maintenant où tout se trouve, et c’est la clé ! »

Une cuisine accueillante

LA PROPRIO : Ann Ross

L’ESPACE : Mon réfrigérateur et mon garde-manger.

LE DÉFI : Nous voulions optimiser l’utilisation de ces espaces, car même si nous ne sommes que deux à la maison, nous avions énormément de choses.

L’ORGANISATRICE : Mylène Houle Morency de Flo Organisation, à Montréal.

LA STRATÉGIE :

Mon mari et moi avons rempli un questionnaire détaillé sur nos habitudes et nos préférences. Il s’avère que nous sommes tous les deux sentimentaux, ce qui explique une bonne partie du désordre, notamment le fait que nous conservions une vieille boîte de moutarde Colman’s parce que nous la trouvions jolie ! Nous avons recensé les articles qui devaient être facilement accessibles – autrement dit, ceux que nous utilisions le plus –, ceux qui pouvaient être un peu moins accessibles et ceux à reléguer aux espaces de rangement plus éloignés, comme les ingrédients de pâtisserie que nous n’utilisons qu’une ou deux fois par mois. Nous avons vidé le garde-manger et le réfrigérateur, puis nous avons classé le contenu par catégories : aliments pour le petit-déjeuner, noix, etc. Nous avons réutilisé des pots Mason et des pots à épices pour la plupart des produits, mais pour la farine et le sucre, nous nous sommes procuré de nouveaux contenants hermétiques sans BPA de The Home Edit. Nous avons ensuite étiqueté chaque pot et chaque contenant.

LE TEMPS NÉCESSAIRE : Environ 20 heures.

CE QUE J’EN RETIENS : Il vaut mieux ne pas acheter d’accessoires de rangement avant d’avoir éliminé tout ce dont on n’a pas besoin et déterminé les besoins précis.

CE QUE J’AIME : Le calme que me procure cette réorganisation.

LA RÉACTION DE MYLÈNE : « Tu as vraiment bien fait ça ! » Je me suis sentie très fière, c’était comme si elle avait mis une étoile dans mon cahier !

Des tiroirs du tonnerre

LA PROPRIO : Erica Lenti

L’ESPACE : Les tiroirs de ma salle de bains.

LE DÉFI : Les quatre grands tiroirs qui contiennent nos produits de beauté, nos articles de toilette et nos fournitures de premiers soins étaient très mal rangés.

L’ORGANISATRICE : Jane Veldhoven de Get Organized by Design, à Halifax.

LA STRATÉGIE :

Vider les tiroirs. Jeter tous les produits périmés ou inutilisés. Regrouper les autres par catégories (soins capillaires, soins de la peau, etc.). Attribuer un tiroir à chaque catégorie et tout ranger. « Toutes les choses doivent être bien visibles dans le tiroir; il ne faut pas trop les serrer ni les empiler », a conseillé Jane Veldhoven. Elle nous a suggéré de réutiliser des bacs ou des paniers que nous possédions déjà pour regrouper les produits.

LE TEMPS NÉCESSAIRE : L’ensemble du processus, de l’élimination à la réorganisation, a duré environ deux heures et demie. Selon Jane Veldhoven, le projet risque de déraper si l’on n’a pas prévu assez de temps pour tout faire : « Il faut s’engager à fond dans le processus. »

CE QUE J’EN RETIENS : Maintenant que les tiroirs sont rangés, il ne faut pas les laisser retomber dans

le chaos. Jane Veldhoven nous a conseillé d’y consacrer une dizaine de minutes une fois par semaine ou par quinzaine, quand nous faisons le ménage.

CE QUE J’AIME : Arielle et moi avons été surprises du nombre de produits périmés qui traînaient ! Nous nous sentons toutes les deux bien plus légères lorsque nous ouvrons les tiroirs pour nous préparer le matin.

LA RÉACTION DE JANE : « Quel bonheur ! »

LA PROPRIO : Maureen Halushak

L’ESPACE : Mon tiroir à contenants alimentaires

LE DÉFI : Lorsque j’ai rénové ma cuisine, j’ai remplacé certaines armoires par des tiroirs profonds, mais je n’avais pas les moyens d’y intégrer des éléments encastrés. Le fouillis s’est donc vite installé dans mon tiroir à contenants.

L’ORGANISATRICE : Arlene Williams, de Bona Fide Organizing, à Toronto.

LA STRATÉGIE :

Vider le tiroir. Me débarrasser de tous les contenants et couvercles inutilisés ou dépareillés. Remettre les récipients restants dans le tiroir, emboîtés les uns dans les autres, pour évaluer l’espace. Fixer une doublure au fond du tiroir pour que les contenants ne glissent pas à l’ouverture et à la fermeture. Du ruban adhésif double face s’est avéré le meilleur outil. (« Rien ne me dérange plus qu’une doublure qui commence à bouger », dit Arlene Williams, qui est en quelque sorte ma jumelle cosmique.)

LE TEMPS NÉCESSAIRE : Moins de 30 minutes ! Après avoir parlé à ma conseillère, j’ai acheté un paquet de séparateurs de tiroirs munis de poignées et du ruban adhésif. J’avais déjà la doublure et le support de rangement (même conçu pour des couvercles de casseroles, il était parfait pour ceux de mes contenants).

CE QUE J’EN RETIENS : Le ruban adhésif double face était l’idéal pour fixer la doublure du tiroir. Les séparateurs m’ont également aidée à mieux utiliser l’espace. Il me restait même de la place pour mes boîtes de papier parchemin, de papier d’aluminium et de pellicule plastique.

CE QUE J’AIME : Trouver les couvercles assortis à mes contenants est un jeu d’enfant. De plus, le rangement est si simple que mon mari remet lui aussi les choses au bon endroit.

LA RÉACTION D’ARLENE : « Fa-bu-leux ! C’est toujours satisfaisant de voir un système se mettre en place aussi facilement. »