La sauce chimichurri de Michael Smith

Préparation : 10 minutes

Donne environ 500 ml (2 tasses)

persil frais 1 bouquet

coriandre fraîche 1 bouquet

origan frais 1 bouquet

ail 4 gousses

jalapeno 1/2, épépiné

vinaigre de vin rouge 60 ml (1/4 tasse)

huile d’olive 125 ml (1/2 tasse) environ

cumin moulu 1/2 c. à thé

sel 1/2 c. à thé

Dans le récipient d’un robot culinaire, mettre le persil, la coriandre, l’origan, l’ail, le demi-jalapeno et le vinaigre. Mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient hachés grossièrement. En gardant l’appareil en marche, ajouter l’huile graduellement et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse, sans devenir homogène – la sauce doit rester consistante. Ajouter le cumin et le sel. On peut utiliser cette sauce immédiatement, en accompagnement ou en marinade, mais elle gagne en saveur après une ou deux journées au réfrigérateur.