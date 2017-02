Cet article n'a pas encore été évalué.

Œufs farcis en quatre versions

Œufs farcis à la toscane

Préparation: 5 min

Cuisson: 3 min

Temps de repos: 10 min

Rendement: 12 moitiés

Ingrédients

6 œufs

¼ tasse de mayonnaise

1 pincée de sel

1 pincée de poivre

1 tomate italienne, épépinée

2 c. à soupe de basilic frais finement haché

Instructions

Mettre les œufs dans une casserole. Couvrir d’eau froide et porter à ébullition à feu élevé. Retirer de la source de chaleur, couvrir et laisser les œufs dans l’eau chaude une dizaine de minutes. Égoutter immédiatement et rincer à l’eau froide jusqu’à ce que les œufs aient complètement refroidi; écaler. Afin que les œufs tiennent bien, couper une mince tranche d’œuf à chaque extrémité et les jeter. Pour faire changement, couper les œufs en deux dans le sens de la largeur. Retirer délicatement les jaunes à l’aide d’une petite cuillère et les mettre dans un bol. À l’aide d’une fourchette, écraser les jaunes d’œuf, puis ajouter la mayonnaise, le sel et le poivre. Trancher finement la tomate, puis l’incorporer dans le mélange, en incluant le basilic. Remplir les blancs d’œufs vides de préparation en formant un petit monticule sur le dessus. Déposer les œufs farcis sur une assiette. S’ils sont préparés d’avance, couvrir d’une pellicule de plastique sans serrer et réfrigérer jusqu’à 2 heures avant de servir. Les œufs farcis sont parfaits pour ajouter une touche rétro à vos réceptions. Pour les mettre au goût du jour, tranchez-les sur le sens de la largeur et variez les ingrédients. Des tomates et du basilic frais les rendent estivaux, tandis que la version au cari rouge épicé à la thaïe (voir les variantes ci-dessous) mettra du piquant dans vos soirées.

Les trucs des experts pour réussir ses œufs farcis

Chez Châtelaine, nous prenons toujours des œufs de gros format. Règle générale, il ne faut pas les remplacer par une autre grosseur, car le résultat de la recette pourrait en être affecté. Pour les œufs farcis, ce n’est toutefois pas dramatique. La couleur de la coquille d’œuf dépend de la race de la poule, tandis que la couleur du jaune d’œuf dépend de son alimentation. Mais quelle que soit la couleur, la valeur nutritive et la qualité de l’œuf sont les mêmes. Pour une fraîcheur optimale, conserver les œufs dans leur carton d’origine, et non dans le compartiment à œufs du réfrigérateur, jusqu’à 3 semaines.

Tomate et basilic, c’est bon, mais ces nouvelles saveurs vous surprendront.

Œufs farcis olé! Ajouter la mayonnaise, puis incorporer 1 bonne c. à soupe de salsa et 2 c. à thé de jalapeño mariné finement haché.

Œufs farcis épicés à la thaïe Ajouter la mayonnaise, puis incorporer 1 c. à thé de pâte de cari rouge thaï et 2 c. à soupe de coriandre fraîche finement hachée.

Œufs farcis au saumon fumé Écraser les jaunes d’œuf, puis incorporer 2 c. à soupe de saumon fumé haché, ¼ de crème sure et 1 c. à soupe de câpres égouttés et hachés. Ne pas ajouter de mayonnaise.

Valeur nutritive

Calories 53

Protéines 3,2 g

Glucides 0,8 g

Matières grasses 4 g

Fibres 0,1 g

Sodium 67 mg