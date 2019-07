Crémeries: nos préférées, de Cacouna à Montréal en passant par Québec

Kerrmess

Cette crémerie donne dans la très haute voltige culinaire. Normal, avec un menu élaboré par des chefs qui ont évolué dans les plus grands restaurants de la province – Jérémy Billy et François-Emmanuel Nicol. On y déguste des popsicles éclatés, des sandwichs à la crème glacée trempés, mais surtout des «piesicles». Ces morceaux de tarte glacée servie sur un bâton sont tout simplement divins. À l’argousier, au citron, à l’érable ou au fromage, on veut tous les goûter.

Vieux-Québec

Glacier Aberdeen

Cette adresse est l’un des secrets les moins bien gardés de la ville de Québec. Presque camouflé derrière les boutiques de la rue Cartier, le Glacier Aberdeen attire les foules tout l’été. Les heures d’ouverture varient selon la météo, mais quand celle-ci est clémente, on peut s’y rendre jusque tard en soirée et déguster son cornet dans la paisible cour avant.

Québec

Kem Coba

Cette crémerie se spécialise dans les âmes sœurs… de saveurs. Mangue + dulce de leche, citron + fruits de la passion, framboise + Eau de rose, il y a de l’amour dans l’air! Et ces crèmes molles bicolores ne sont pas seulement délicieuses, elles sont parfaitement instagrammables.

Montréal (Mile-End et Tétreaultville)

Cassis Monna et Filles

S’il n’y a qu’une saveur de gelato ou de crème molle à goûter dans cette crémerie, c’est le cassis. Ce petit fruit noir typique du sud de la France est cultivé sur place, à l’Île d’Orléans, depuis plus de 40 ans. De la boutique, on peut voir les champs se dérouler le long d’une pente douce jusqu’au fleuve, un panorama à couper le souffle. On en profite pour faire le plein de confitures, de vin, de sirop, de vinaigrette, le tout à bas de cassis et produit sur le domaine.

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

O’Gelato & Cacao

Une escale au port de Saguenay est de mise pour goûter la fabuleuse glace italienne artisanale de O’Gelato & Cacao. Dans cette grande maison ancestrale avec une vue donnant sur le fjord, on peut même essayer un gelato «crème molle» trempé dans le chocolat ou le caramel.

La Baie

Les Givrés

Quand une glace est faite avec des fruits d’ici, au plus fort de la saison, ça se goûte! Fraises du Québec, rhubarbe, pêches de l’Ontario, les saveurs des Givrés sont on ne peut plus authentiques. Ces artisans glaciers ont poussé leur art à l’extrême, allant jusqu’à confectionner eux-mêmes leurs cornets et la guimauve de leur crème glacée «Feu de camp», un incontournable.

Trois adresses à Montréal.

lesgivres.ca

Les Pères Nature

En plus d’être LA destination où trouver des ingrédients exotiques à Saint-Georges de Beauce, cette épicerie-traiteur-resto-bar laitier se spécialise en gelato maison à se rouler par terre. Il faut aussi essayer la molle à la framboise!

Saint-Georges de Beauce

lesperesnature.com

Tutto Gelato

Tout premier glacier italien à Québec, le Tutto Gelato offre une si vaste variété de saveurs fruitées, chocolatées ou sucrées qu’on peine à arrêter son choix. Heureusement, les plus grands formats de coupe permettent d’opter pour trois ou quatre parfums différents.

Québec

tuttogelato.ca

L’Armoire à Glaces

Cette petite entreprise locale de la Plaza Saint-Hubert a charmé tout le quartier. Les glaces sont confectionnées sans arôme artificiel et se déclinent dans une palette de parfums absolument démentiels. Figue et ricotta, carotte et poivre rose, mangue et coriandre… du jamais vu!

Montréal (Rosemont-Petite-Patrie)

larmoire.ca

Alimentari Sud

La Montérégie prend des accents de Petite-Italie avec cette épicerie fine italienne, qui sert plusieurs parfums de gelato. Un peu en retrait de la rue principale de Saint-Lambert, l’endroit est charmant et paisible avec sa terrasse fleurie… sauf peut-être quand les équipes de baseball ou de soccer junior du village y sont rassemblées après un match!

Saint-Lambert

Dalla Rose

Ici, le sandwich à la crème glacée atteint de nouveaux sommets. On choisit parmi plusieurs variétés de biscuit maison et de parfums de glace artisanale, puis le tout est assemblé sous nos yeux. Le résultat est frais, moelleux, il peut même être végétalien ou sans gluten, si on le souhaite.

Montréal (Saint-Henri)

dallarose.ca

Chocolats Favoris

La petite chocolaterie artisanale de la région de Québec réputée pour son enrobage chocolaté épais compte maintenant plusieurs adresses au Québec et en Ontario. C’est toutefois dans la succursale originale du Vieux-Lévis qu’on peut vivre l’expérience authentique. À preuve, la file d’attente s’étire sur des dizaines de mètres sur la rue Bégin dès les premiers beaux soirs de l’été.

Lévis et plusieurs autres succursales

chocolatsfavoris.com

La Diperie

Cette petite chaîne présente dans le 514 et le 450 impressionne par son abondante variété de trempettes et de garnitures pour «pimper» son cornet de crème glacée molle. Un exemple parmi tant d’autres : vanille enrobée de chocolat noir, filets de caramel et bretzels émiettés. Miam!

Plusieurs adresses à Montréal ainsi que sur la Rive-Sud et la Rive-Nord

ladiperie.com

La Cabosse d’Or

Après une randonnée sur le mont Saint-Hilaire, rien ne vaut une bonne crème glacée à La Cabosse d’Or. Le lieu est magnifique, avec ses grands jardins, et on peut même y jouer une partie de mini-golf.

Otterburn Park

Ali-baba

Ce bar laitier est une véritabe caverne des merveilles. Et, pour se laisser charmer par ses trésors, nul besoin de «Sésame, ouvre-toi». Il suffit de passer sa commande à Ali-Baba – le propriétaire Jean-Marc Dubé. Le maître glacier a appris son art à Milan il y a plus de trente ans et ne cesse d’innover depuis.

Cacouna

