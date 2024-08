3 livres audio à lire les yeux fermés

La reine de rien de Geneviève Pettersen

Le récit lucide de la dissolution d’un couple dans tout ce que cela a de peu glorieux. Cette histoire dont personne n’est le héros est lue d’une voix juste assez blasée pour traduire le désabusement de la narratrice.

Pretnumérique.ca, Narra, Apple, Google Play et Audible.

Autopsie d’une femme plate de Marie-Renée Lavoie

Une autre histoire de rupture, mais résolument plus réjouissante, celle-là ! Jacques est parti, et Diane ne l’accepte pas. Plus résiliente que « plate », cette récente célibataire à l’impressionnante répartie va réapprendre à s’écouter.

Audible.

Une femme extraordinaire de Catherine Éthier

Cette épopée tragi-comique suit Corinne, une presque vedette obsédée par la mort. Les chapitres, que l’autrice lit sur le même ton que ses inimitables chroniques radio, sont à pleurer… de rire.

