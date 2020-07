Ces comptes Instagram qui nous font saliver

@petitlapin_mtl

Des pâtisseries végétaliennes sans lactose, gluten ou allergènes, ça existe! Et c’est précisément ce que Viviane Nguyen concocte dans sa pâtisserie de Westmount.

@mllesgateaux

Le quartier Villeray, à Montréal, a de quoi faire des envieux avec sa pâtisserie, Mlles Gâteaux. Fanny Thériault et Isabelle Leroux proposent des entremets saisonniers, des viennoiseries et des gâteaux sur mesure.

@ whippedcakeco

L’art du naked cake, elle le maîtrise à la perfection. On découvre avec les yeux (et notre petite dent sucrée) le compte d’Amie, l’Australienne derrière Whipped Cake Co.

@_.mousseline._

Cette instagrameuse du sud de la France puise son inspiration sur ce média social, afin de créer ses propres pâtisseries. Il faut dire que les résultats sont époustouflants.

@rbicakes

Le New York Times dit du pâtissier Ron Ben-Israel qu’il est « le Manolo Blahnik des gâteaux de mariage ». Et on le croit d’autant plus que ses œuvres ont figuré dans les magazines Martha Stewart Weddings, Brides Magazine et New York Magazine.

@majachocolat

Cette pâtissière danoise nous fait fondre d’envie avec ses desserts parfaits au design unique. La touche scandinave à son plus sucré.

@cremy.patisserie

Rémy Couture, le sympathique chef derrière le Crémy est notamment connu pour ses beignes décadents. Son talent rayonne au-delà des frontières: à sa présence dans un concours culinaire présenté sur les ondes de télévision Food Network, il remporte les grands honneurs et est couronné «le roi des beignes».

@maisonladuree

Cette maison de thé parisienne, fondée en 1862, est un incontournable pour quiconque voyage dans la capitale française. On peut y déguster de délicieux macarons dans une atmosphère raffinée et chargée d’histoire.

@jessicaprealpato

Jessica Préalpato est l’une des rares cheffes pâtissières officiant en restaurant 3 étoiles. En 2019, elle est la première femme à être sacrée « Meilleure chef pâtissière du monde ».

@patrice_demers

La réputation du chef pâtissier Patrice Demers n’est plus à faire. Souvent en vedette dans les émissions culinaires québécoises, l’auteur de deux livres de recettes vend aussi ses délices sucrés dans sa boutique de la rue Notre-Dame, à Montréal.