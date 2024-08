17 cocktails prêts à boire

Cocktails

Ranch Water – agave, menthe, cactus et concombre

Comont – Maîtres Distillateurs (Estrie)

Ce seltzer sans sucre, bien sec et désaltérant, est inspiré de ceux que se concoctent les ranchers texans pour se rafraîchir lorsque le mercure grimpe. Ses délicates saveurs de menthe et de concombre, tout comme sa base de téquila mexicaine, en font un produit unique. À conserver au frigo en attendant la prochaine canicule. J.G.

4,5 % d’alcool | 15,40 $ pour 4 canettes minces de 355 ml, dans les SAQ

Gin limonade framboise bleue

Station 22 (Montréal) et la Distillerie 3 Lacs (Montérégie)

Amatrices de cocktails bien sucrés, cette limonade fluo rappelant instantanément le goût particulier des slushs bleues est pour vous. J’y ai reconnu les arômes de concoctions que mes copines et moi commandions au pichet (!) dans les discothèques, à une époque lointaine. Une surprise à glisser dans la glacière lors de votre prochain après-midi entre amies sur le bord de la piscine. J.G.

5 % d’alcool | 15,20 $ pour 4 canettes minces de 355 ml, dans les SAQ

Gingria rosée – framboise et grenade

Distillerie Stadaconé (Capitale-Nationale)

Si cette boisson préparée avec le Gin noir de la Distillerie Stadaconé est bien fruitée, mais pas trop sucrée, parce qu’elle contient du vrai jus de framboise et de citron. Cette petite limonade rose qui rappelle, comme son nom l’évoque, la sangria se sirote avec plaisir par un bel après-midi ensoleillé. Son format de 250 ml est un avantage pour n’arrivent jamais à terminer les grands cocktails très courants depuis quelques années. J.G.

5 % d’alcool | 14,80 $ pour 4 petites canettes de 250 ml, dans les SAQ

Spritz Aperitivo de Stefano

Vins Arista (Montérégie)

Du vin blanc, de l’eau gazéifiée et une infusion d’herbes et de zeste d’orange amère s’unissent pour créer une version abordable du cocktail italien Aperol Spritz qui surprend par sa saveur douce et bien équilibrée. Vendue en bouteille plutôt qu’en canette, cette boisson invite au partage. Sortez les verres, le 5 à 7 peut commencer! J.G.

5% d’alcool | 9,99$ la bouteille de 750 ml dans les supermarchés IGA et Metro

Gin de matante Tonic Rhubarbe

Cabane à sucre Au pied de cochon (Laurentides)

Ce cocktail à base du gin Matante est parfait pour les amateurs de tonic, car l’amertume y est très présente. Par contre, le parfum floral du gin adoucit le goût pour créer un cocktail désaltérant. À siroter à l’apéro ou au bord de la piscine. A.R.

7% d’alcool | 18,40 $ pour 4 cannettes de 355 ml, dans les SAQ

Piquette pâle

Lieux communs (Montréal et Laurentides)

Cette piquette (le résultat de la fermentation du marc de raisin dans l’eau) offre un bel équilibre entre des saveurs de vin blanc, de pomme et de miel. Ses bulles délicates en font un pétillant parfait pour les piques-niques. De plus, à seulement 4.5% d’alcool, c’est le seltzer après sport idéal. A.R.

4.5% d’alcool | 21,20 $ pour 4 petites canettes de 355 ml, dans les SAQ

Seventh Heaven Gin Fizz Pamplemousse

Station 22 (Montréal)

Le nom le dit, ce cocktail rosé à base de gin Seventh Heaven et de pamplemousse est un assemblage de saveurs d’agrumes qui se marient bien. Ce prêt-à-boire offre un bel équilibre entre le fruit et l’amertume. A.R.

4,5% d’alcool | 13,80 $ pour 4 petites canettes de 355 ml, dans les SAQ

Kir Royal Limoncello

Domaine Lafrance (Basses-Laurentides)

Une petite limonade dont la base de cidre s’efface pour laisser le goût du limoncello briller. Sucré, acidulé, bien équilibré… c’est un succès assuré! Et la portion raisonnable de 250 ml satisfait pleinement. J.G.

7% d’alcool | 15,60 $ pour 4 canettes de 250 ml, dans les SAQ

Limonade sauvage

Distillerie Vent du Nord (Côte-Nord) et Cocktails Kwe (Saguenay–Lac-St-Jean)

Dans cette boisson raffinée et subtile inspirée du terroir boréal, les douces saveurs de l’églantier et du sumac triomphent. Rafraîchissante et bien dosée, elle se boit à l’apéro, mais pourrait aussi accompagner un repas léger sur la terrasse. J.G.

7% d’alcool | 17,20 $ pour 4 canettes de 355 ml, dans les SAQ

Sèv Eau d’érable

Ô Quai des Brasseurs (Centre-du-Québec)

Quelle belle surprise que ce cocktail à l’eau d’érable, que j’ai d’abord eu un peu peur d’essayer, craignant de le trouver trop «bonbon». Pas du tout: les arômes sont francs, mais le taux de sucre demeure fort raisonnable, à 34 g par litre. Une petite canette qui a du punch! J.G.

5,5% alcool | 15 $ pour 4 canettes de 355 ml, dans les SAQ

Chic Choc Rhum Épicé Fraise Daiquiri

Station 22 (Montérégie)

Il y a beaucoup de mots dans le nom de ce prêt-à-boire, et chacun est bien choisi. L’arôme de fraise et le rhum épicé forment un duo de choc! Il en résulte un daiquiri bien sucré et très parfumé, mais pas trop alcoolisé. Parfait pour les belles soirées estivales. J.G.

5 % alcool | 15,80 $ pour 4 canettes de 355 ml, dans les SAQ

Cocktail Melon d’eau et Cocktail Limonade McKeown

Cidrerie McKeown (Montérégie)

Légèreté et subtilité sont au rendez-vous dans ces deux cocktails qui se boivent presque trop bien par temps chaud. Les saveurs de limonade et de melon d’eau sont discrètes, laissant la vedette au cidre lui-même. Et le taux d’alcool raisonnable empêchera votre tête de tourner s’il vous prend l’idée d’enfiler quelques canettes sous un soleil de plomb. J.G.

3,8 % alcool | 49,95 $ pour 24 canettes de 355 ml, sur le site de la cidrerie

Cazadores Margarita

Los Cazadores (Jalisco, Mexique)

Ce produit mexicain est un intrus dans notre liste de cocktails québécois, mais nous n’avons pas pu résister, nous devions vous en parler. Les amateurs de téquila adoreront cette boisson élaborée à partir de Cazadores 100% agave et d’ingrédients naturels qui ne laissent aucun arrière-goût artificiel. À servir très froid. A.R.

5,9% d’alcool | 12,80 $ pour 4 petites canettes de 355 ml, dans les SAQ

Fou Gin Spritz aux agrumes

Breuvages Encanette (Mauricie)

Attention, explosion de pamplemousse rose en vue! Le sucre et l’amertume sont bien dosés dans ce spritz original où percent aussi des arômes de cerise. Ce cocktail qui surprend par sa grande fraîcheur est fait à base de Fou Gin édition Blossom, un autre produit québécois. J.G.

6 % d’alcool | 14,20 $ pour 4 canettes de 355 ml, dans les SAQ

Simply Spiked Pêche

Molson Coors Canada

Pas le temps de passer à la SAQ? Le goût du malt passe presque inaperçu dans ce cocktail fruité, et plus particulièrement dans sa version «signature» à la pêche. Très bonbon, mais aussi très rafraîchissant, et fort agréable lorsqu’il est servi bien froid.

5 % d’alcool | 25,99 $ pour 12 canettes de 355 ml, dans les supermarchés

Boissons sans alcool

Jardin Verde Mojito Zero

Bluepearl Distillerie (Montréal)

Ce petit cooler tout frais, où domine le goût de la menthe, ne tente pas de se faire passer pour une boisson alcoolisée. Désaltérant, léger et juste assez sucré pour plaire, il se boira bien par temps chaud. À essayer aussi: son petit frère, le Jardin Verde Gin tonic Zero. J.G.

0,5 % d’alcool | 9,80 $ pour 4 canettes minces de 355 ml, dans les SAQ

Mocktail Mojito et Mocktail Cosmo

Distillerie Cherry River (Estrie)

Grâce à leurs arômes délicats et raffinés, ces «faux» cocktails n’ont rien à envier aux classiques de la mixologie dont ils s’inspirent. La menthe et la lime brillent dans le mojito tout frais, et les canneberges s’expriment dans le cosmo, que les vedettes de Sex and the City auraient fort probablement pris pour un «vrai». J.G.

< 0,5 % d’alcool | 9,99 $ pour 4 canettes minces de 355 ml, dans les supermarchés Metro

